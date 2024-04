Josep Ramoneda: “La intel·ligència artificial no crea; només acumula”

El periodista, filòsof i escriptor Josep Ramoneda ha inaugurat aquest dimecres al vespre ‘Pensar el futur’, un cicle de quatre conferències sobre l’esdevenir de la nostra societat, organitzades conjuntament per la Fundació Bosch i Cardellach i l’Aula Universitària de la Gent Gran. La trobada, al Casal Pere Quart, va servir per reflexionar sobre com entendre, gestionar i aprofitar els canvis tecnològics que avui ens assalten.

La xerrada, sota el títol ‘El futur de les humanitats a l’era de la intel·ligència artificial’, ha reforçat l’autoestima de la condició humana i la capacitat per respondre a les noves irrupcions, que afecten tots els camps de la nostra espècie.

Així, Ramoneda assenyala que els canvis tecnològics han estat constants, però avui arriben més de pressa. “Vivim un moment especial per l’acceleració exponencial d’aquesta transformació”, diu sobre la velocitat dels canvis, que compliquen l’assimilació.

“El que facin les màquines serà responsabilitat dels éssers humans”

El pensador qüestiona que, de moment, la intel·ligència artificial tingui els atributs per considerar-se intel·ligència. “Les màquines no pensen, encara. La intel·ligència artificial no crea. Només acumula”, assenyalant qui té la capacitat per a donar-hi resposta. “El que facin les màquines serà responsabilitat dels éssers humans”, emfatitza.

En aquest escenari, un concepte va aflorar amb força, com en processos anteriors: el poder, que qüestiona l’ordre establert. “Ens sentim interpel·lats per màquines que desafien els nostres privilegis”, diu Ramoneda, que demana “trobar els mecanismes per ordenar i fer que la IA operi en benefici del màxim nombre de persones”, defensa.

“Hem de salvar la condició humana, una certa idea de cultura i les humanitats. El referent a partir del qual ens movem”, sosté. En definitiva, emparar-se en l’humanisme, en totes les seves dimensions, com a resposta al context actual d’acceleració digital.

Les pròximes cites

Les ponències d’aquest mes d’abril són d’accés lliure i gratuït. La setmana que ve serà el torn del periodista sabadellenc Plàcid Garcia–Planas. A continuació, dimecres 17, el convidat serà el també sabadellenc Genís Roca. Finalment, tancarà el cicle l’economista Carme Trilla.