Reclamen més aparcament al voltant del Tennis

Trobar aparcament entorn del Club Tennis Sabadell es converteix sovint en una odissea per als veïns de la zona i usuaris habituals de les instal·lacions. Si bé la instal·lació esportiva és el destí de molts vehicles, la proximitat a habitatges i a les múltiples empreses que hi ha a l’Eix Macià, la ronda de Zamenhof i la ronda de Ponent fa que s’hi concentri un gran volum de conductors que busquen aparcament. I tot i que hi hagi bosses d’aparcaments en zona blava i gratuïts al llarg del carrer de Prat de la Riba, resseguint el parc de Catalunya, i al mateix club de tennis, usuaris i veïns coincideixen que no són suficients.

“He d’anar al pàrquing de baix”, deia un conductor que buscava aparcament al Tennis ahir a les 10.50 h. Tal com explicava la sòcia Elisabet Romaguera, “vinc molt d’hora, a quarts de nou, però en sortir no hi ha lloc i si vens a la tarda està ple a vessar”. En el seu cas, explica, quan ha de pujar fins aquest punt de la ciutat a la tarda ho fa caminant “perquè sempre està ple”. Veure cotxes fent voltes esperant trobar una plaça és habitual. La versió de Romaguera la confirma Íngrid Díaz, que explica que “crec que sempre està ple, costa aparcar en tota aquesta zona [entorn del CT Sabadell i parc de Catalunya] sobretot entre les 10 i les 11 h”.

Fonts del Club Tennis Sabadell expliquen al D.S. que després de la pandèmia s’ha detectat un increment del 40–50% d’accessos a les instal·lacions, la qual cosa vol dir que els socis hi van amb més recurrència. Des del CTS asseguren que es tracta d’un problema focalitzat i asseguren que “ens haurem d’anar adequant a les necessitats”. Tanmateix, afegeixen que les instal·lacions estan prou a la vora del teixit urbà perquè s’hi pugui accedir caminant.

18 places noves previstes

Actualment, l’Ajuntament està tramitant la cessió de terrenys del carrer de la Serralada al Tennis per fer-hi pistes de pàdel. Fonts municipals afegeixen que quan es facin les obres, s’haurà d’urbanitzar un tram de 80 metres de vorera en els quals es preveu habilitar 18 noves places d’aparcament en bateria gratuïtes.

Això permetrà arreglar un tram del carrer que ara no té vorera i quedarà pendent l’espai que tampoc en té entre la cantonada del carrer de la Serralada i l’avinguda de Rafael Casanova. Veïnes com Montserrat Ramos creuen que “està malament, hauria de ser una vorera adequada”. I el veí José Aguayo afegeix que “el tros de l’avinguda que no té vorera, n’hauria de tenir. Quan plou és un fangar. Fa molts anys que està així”. Aguayo opina que l’Ajuntament també podria “fer un repàs a les voreres, perquè estan aixecades pels arbres”. El sabadellenc també lamenta que dues empreses en concret ocupin habitualment més d’una desena de places del carrer i treguin espai als veïns.