Comprar llibres abans de Sant Jordi: sí o no?

Berta Clapés sempre té algun llibre al cap que li agradaria llegir. És lectora tot l’any, però Sant Jordi representa l’oportunitat ideal per firar-se. “M’agrada molt passejar per les paradetes. Aleshores, aprofito per comprar el llibre que vull. Per tant, no acostumo a comprar-ne els dies abans”, comenta.

Tot i això, passeja per la Llar del Llibre mentre sosté una biografia de la Taylor Swift a la mà. Diu que és per a una amiga amb qui comparteix la passió per la cantant. “Ja tinc regal per ella! Som les dues molt fans i crec que li farà molta il·lusió”, exclama la Berta, que també és artista i ha actuat, per exemple, a la CavaUrpí o als vermuts dels Jardinets de la Caixa. D’altra banda, ella s’autoregalarà una novel·la clàssica de l’època victoriana. Encara ha de decidir quina, però.

Abel Bermudo ronda per la llibreria amb un exemplar de l’assaig de Josep Maria Esquirol ‘L’escola de l’ànima: De la forma d’educar a la manera de viure’.

Per Sant Jordi, té previst quedar amb la parella, passejar per paradetes i comprar llibres i roses. Un pla ideal. Tot i això, no ha esperat per comprar aquest llibre que li van recomanar, tenint en compte que estudia una carrera universitària per ser educador.

“Durant tot l’any m’agrada comprar llibres. Si vaig a una llibreria, segurament me’n compro algun que no buscava. I hi ha vegades que vaig a buscar-ne un i surto d’allà amb tres”, explica el jove sabadellenc.

David Otal, acompanyat dels fills, ronda per la secció infantil de la llibreria per buscar un regal. “Ens agrada regalar llibres. Sempre és millor si es regala una cosa cultural”, comenta el sabadellenc.

Tanmateix, també és dels lectors a qui li agrada esperar a fer les compres literàries per al gran dia. “M’agrada veure l’ambient de les parades”.

De moment, no té pensat quin llibre vol per aquesta Diada. “A vegades, quan penses en un llibre, no el trobes”. Però segur que l’ambient del 23 d’abril i les múltiples opcions l’acaben inspirant.