L’Astralpool masculí vol fer la primera passa cap a la ‘Final Four’ de l’Eurocup a Bucarest

L’Astralpool masculí viatja a Romania per a enfrontar-se a l’Steaua Bucarest aquest dissabte (19:30h) als quarts de final de l’Eurocup. El CN Sabadell vol començar a encarrilar el pas a la ‘Final Four’ de la segona competició europea. “Les sensacions són positives. Quan et trobes davant uns quarts de final a Europa les ganes són enormes”, afirma el capità Edu Lorrio.

El rival és conegut per als sabadellencs que ja es van enfrontar als romanesos a la fase de grups de la Champions d’aquesta mateixa temporada. En ambdós partits van sortir vencedors els de Quim Colet. A Bucarest, el triomf va ser més ajustat (8-11), mentre que a Can Llong, l’Astralpool va assolir una victòria solvent (13-6). Aquesta superioritat, però, no farà que se’n refiïn. “Són un equip molt més madur que fa uns mesos. No hem de caure en el pensament de creure que són inferiors perquè cada competició i cada partit és un món”, reflexiona Lorrio.

El madrileny, a més, opina que a l’Steaua li ha anat bé l’aturada per seleccions. “El seu bloc és el de l’equip nacional romanès i han continuat estant junts durant aquest temps. S’han classificat per als Jocs i crec que també els ha reforçat”. El porter, però, té clara quina pot ser la clau del duel: “imposar un ritme de joc alt i que el partit no es faci pesat”. La tornada a la Finetwork Aquàtics serà el 27 d’abril.

Competència ferotge per a alçar una competició de bon record

A la seva darrera participació a l’Eurocup, el 2022, els de Quim Colet van sortir vencedors en el primer i únic títol europeu masculí de l’entitat. Enguany, l’Astralpool torna a estar entre els candidats, però la competència és gran. “Som sis equips que venim de la Champions i estem en aquests quarts de final. Hi ha clubs que són clarament nivell de màxima competició europea com Spandau, JUG Dubrovnik o Vouliagmeni que fins i tot per plantilla podrien estar en el top8 continental. Som realistes, volem anar pas a pas, però sabem que si fem les coses bé podem estar en la lluita”, admet el capità.

Ja es coneixen els encreuaments d’una hipotètica semifinal i, en cas de passar, el Club Natació s’enfrontaria al guanyador de l’eliminatòria entre l’Estrella Roja i el JUG Dubrovnik del sabadellenc i excapità del CNS, Sergi Cabanas.