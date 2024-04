El Sabadell té una nova gran oportunitat en el duel directe contra el Teruel

Una nova gran oportunitat. No és una final, òbviament, però el duel directe Sabadell-Teruel d’aquest dissabte (16 hores) a la Nova Creu Alta té una enorme trascendència. El conjunt d’Óscar Cano sortirà del descens si guanya, afavorit pel partit Real Unión-Cornellà que es jugarà hores després.

El Sabadell estrena un mes d’abril que ofereix tres duels directes. Óscar Cano, però, no vol mirar més enllà: “hem de posar el 100% del nostre esforç i concentració en el que tenim al davant, o sigui el Teruel. És evident que arriba el moment de la veritat i s’estreny el marge d’error. Hem de donar tota la transcendència del món al pròxim partit només. D’aquí a un mes veurem quina és la situació”.

D’ençà que van enfrontar-se a la Pinilla, amb l’estrena dels dos entrenadors a la banqueta, Sabadell i Teruel han experimentat una gran remuntada. “Amb els lògics alts i baixos, però la dinàmica ha estat positiva. Un equip que no perd a fora des del mes d’octubre vol dir alguna cosa: és molt difícil de guanyar. Va superar el Tarragona, ha puntuat a Vigo o Zubieta, i ha dominat en molts partits. Juga un bon futbol amb tres migcampistes que mouen tot l’engranatge”.

L’aspecte emocional és molt important en aquests duels. El tècnic granadí adverteix que “l’estat d’ànim hi influeix, però també cal saber fer les coses bé”. D’altra banda, confia que el seu equip no caigui en l’ansietat o precipitació que a vegades va mostrar contra l’Arenteiro. “En situacions límit això pot passar, per les mateixes ganes del futbolista. L’afició vol que l’equip arribi a l’àrea amb velocitat i a vegades cal mantenir la calma. El més important és generar avantatges”.

“Gràcies, papa”

Óscar Cano va tornar a elogiar a jugadors com Pau Resta -“té un gran futur”- o Vladys, de qui va desvetllar una curiosa anècdota: “té una gran generositat. Sempre em diu ‘gràcies papa’ i jo li dic que en bona part encara estic a la banqueta gràcies a ell. Ha mostrat una gran capacitat per aprendre i millorar aspectes del joc. Ell potser no té la intuïció de davanters com Rubén Castro, que sempre estava en el lloc adequat en el moment oportú, però condiciona moltíssim la defensa contrària amb la seva lluita constant. A Fuenlabrada sí que va tenir aquesta intuïció per saber a on aniria la pilota de Carles Salvador”.

Poques novetats oferirà l’onze. De fet, Óscar Cano no recupera cap dels lesionats: Raúl Baena, Amelibia, Moyano, Gualda i Baselga continuen fora de combat. El principal dubte pot estar entre David Soto i Marru de sortida. A Fuenlabrada va començar el cedit de la Ponferradina. La llista s’haurà de completar amb futbolistes del planter.

El tècnic també confia en un bon ambient a la Nova Creu Alta. Els socis han retirat gairebé 500 entrades gratuïtes i la xifra augmentarà en les hores prèvies perquè també es poden recollir a les taquilles de l’Estadi. “És molt important aquesta comunió amb l’afició”, insisteix el tècnic granadí.

10 desplaçaments sense perdre

El CD Teruel, indiscutible rei de l’empat amb 16 taules, arriba en el seu millor moment de la temporada. Semblava condemnat després de no guanyar cap partit a la primera volta. La resurrecció s’ha produït amb el tècnic Raúl Jardiel i un gran rendiment com a visitant: no perd des del mes d’octubre a fora. Deu desplaçaments consecutius amb 2 victòries -Nàstic i SD Logroñés- i 8 empats.

Borja Martínez és el pitxitxi de l’equip amb 7 gols. L’exarlequinat Guillem Naranjo, que va marxar del Sabadell al mercat d’hivern per acceptar la proposta del club aragonès, n’ha marcat un. Facu Garcia, Toni Gabarre i Aitor Pascual completen el pòquer d’exarlequinats.

Serà la tercera visita del Teruel a la Nova Creu Alta, amb un balanç d’una victòria (0-2 la temporada 2010/11) i una derrota (2-0 en la 18/19, amb gols de Felipe Sanchón i l’excapità i actual component de l’staff tècnic Ángel Martínez). Dirigirà el partit el col·legiat adscrit al Comitè castellà-lleonès, Néstor Holgueras Castellanos.