FOTOS | Dàmaris Gelabert i La Dona del Sac, convidats de luxe a l’escola Jesús Salvador

Alumnes d’infantil de l’escola Jesús Salvador van poder gaudir d’una activitat ben divertida ahir dijous i també avui divendres al terrat de l’edifici del carrer d’Àngel Guimerà (Centre). Els ha visitat el grup de música d’animació sociocultural La Dona del Sac i, amb ells, una convidada de luxe, Dàmaris Gelabert, per pintar un mural i gravar un vídeo de la cançó Pintarem el món, que es publicarà pròximament i compta amb la col·laboració de l’artista. Quan els han preguntat a la vintena llarga d’infants si sabien qui era ella, la resposta afirmativa ha sonat a l’uníson. I és que Gelabert, pedagoga i musicoterapeuta, fa anys que és referent de la música adreçada als infants.

La Dona del Sac és un projecte liderat pels germans bessons Eloi i Marc Balsach, d’Esponellà, a la província de Girona, però amb arrels sabadellenques, ja que d’aquí eren la seva àvia i la seva mare. Amb la campanya i cançó Pintarem el món “volem generar un moviment per pintar el món en què tots els colors siguin importants. Estimar les diferències, veure que la vida sense aquests colors seria en blanc i negre i que, per tant, cada cultura, cada persona, si tinc el nas llarg, petit, les pigues… totes aquestes diferències són una oportunitat i fan que la vida sigui més bonica”, segons Eloi Balsach. Per la seva part, Dàmaris Gelabert explica que “és una experiència que [els infants] vegin com es fa el dibuix, que ells hi participin, que vegin el rodatge de les imatges, etc. Tot això són aprenentatges que s’emporten, veure tot el que fem els músics quan hem de presentar una cançó, que són activitats d’aquest tipus”.

D’altra banda, la directora de l’escola, Patricia Muñoz, i la cap d’estudis d’infantil, Carla Oliva, subratllen que “la proposta va molt lligada als valors i a la identitat de la nostra escola: inclusiva, on intentem que tothom tingui cabuda i transmetre els valors del respecte i la convivència. I la música i l’art formen part del nostre projecte educatiu”.