L’Astralpool soluciona amb autoritat els quarts de Copa del Rei

Amb solvència. L’Astralpool CN Sabadell va solucionar el duel de quarts de la Copa del Rei amb gran autoritat. Els de Quim Colet es van imposar al CE Mediterrani per 18 a 9 i seran aquest dissabte a les 13:30 lluitant per un lloc a la final. Des de l’inici va sortir el Club Natació decidit a resoldre l’eliminatòria per la via ràpida i demostrar que l’ensopegada a la lliga davant l’equip de Sants només va ser casualitat. Alberto Barroso va inaugurar el marcador de penal i, després de l’empat barceloní obra d’Axel Corres, els sabadellencs van accelerar. Blai Mallarach, Alberto Barroso (2), Javi Bustos i Fynn Schutze van posar un decantat 6-2 al final del primer quart.

Amb un encertat Edu Lorrio i Jan Pérez golejant per partida doble, els de Quim Colet van deixar l’enfrontament gairebé decidit al descans (8-3). A la represa va buscar la reacció l’equip de Sants, però el partit es va convertir en un intercanvi de cops (4-3). Kosta Averka (2), Alberto Barroso i Stefan Vidovic van frenar els intents de Roberto Radic, per partida doble, i de nou Corres d’apropar-se en el marcador. La sentència va arribar de la mà de Fynn Schutze que entre l’inici del tercer període i l’inici del quart, va deixar el partit i la classificació enllestits.

Amb els darrers vuit com a tràmit, Barroso i Òscar Asensio van acabar amb qualsevol opció de sorpresa i van certificar del tot el triomf, tot i que als darrers minuts va intentar maquillar el marcador el conjunt barceloní. Garrett Zaan, José Mario Tenorio i Julià Farré van retallar, però Guus Van Ijperen i Kosta Averka van deixar el definitiu 18 a 9 i la plàcida victòria sabadellenca. Primera passa feta i una mica més a prop de la tercera final consecutiva de Copa del Rei. L’Astralpool femení, per la seva banda, visita aquest dissabte el Real Canoe madrileny amb l’objectiu de no despenjar-se de la lluita pel primer lloc. Les de David Palma, no obstant això, estan enfocades en la ‘Final Four’ de la Champions de la setmana vinent a les instal·lacions del CN Barcelona.