Puntuen amb un notable alt el servei d’aigua de Sabadell

Sabadell valora amb un notable alt, amb un 8,4, el servei prestat per Aigües Sabadell. Així es desprèn dels resultats de l’enquesta anual de satisfacció dels sabadellencs, que s’ha presentat divendres. La satisfacció global dels ciutadans i ciutadanes amb Aigües Sabadell ascendeix, enguany, al seu màxim històric: 3 dècimes per sobre de l’any passat, que se situava en un 8,1 sobre 10.

Els veïns de Sabadell enquestats destaquen, com a fets més positius, el bon servei en general (51,3%), la continuïtat en el servei i, per tant, la manca de talls (26,7%) i la qualitat del servei d’atenció als clients, amb un 21,3%.

El 81% dels enquestats prefereix realitzar les gestions amb Aigües Sabadell via telèfon. El 54% opta per la pàgina web i el 52% s’inclina per l’atenció presencial, ja sigui a l’oficina central del c. Sant Llorenç o bé a les ‘Oficines de Barri’. L’any 2023 s’han atès 12.940 persones de forma presencial, tant a l’oficina d’atenció del carrer Sant Llorenç com a les quatre ‘Oficines de Barri’. Destaquen també les 9.426 gestions online realitzades al web i les 76.932 atencions telefòniques.

Per contra, els principals aspectes a millorar, segons l’opinió dels enquestats, són el gust de l’aigua (47,3%) i el preu (11,3%). És el que ha rebut la puntuació més baixa: un 5,1 sobre 10. Segons els resultats de l’enquesta, el 20% de la ciutadania de Sabadell beu aigua de l’aixeta habitualment.