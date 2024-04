Óscar Cano: “Hem de guanyar els tres de casa i esgarrapar alguna cosa a fora. Mai em rendeixo”

“Com a pare esportiu del vaixell no em rendiré, això mai”. Aquest és el missatge que llença el tècnic del Centre d’Esports, Óscar Cano, davant la delicada situació de l’equip després de la derrota encaixada a Tajonar i que el situa a dos punts de la permanència quan només en queden 18 per disputar.

Cano no amaga la dificultat i els problemes per l’allau de lesions, però manté el seu discurs: “Hem de mirar sempre endavant, els resultats són inamovibles. Ara, hem de centrar-nos a fer una bona setmana d’entrenaments (per cert, es tornarà al CAR de Sant Cugat per la impossibilitat d’utilitzar Sant Oleguer per l’estat de la gespa) perquè dissabte tenim un partit molt important contra el Cornellà que hem de guanyar”.

De fet, el tècnic arlequinat té clar la clau de la possible salvació: “hem de guanyar els tres partits de casa (Cornellà, Gimnàstic i Ponferradina) i esgarrapar alguna cosa a fora. Encara s’han de jugar molts enfrontaments directes entre els rivals de la zona baixa i penso que queden suficients punts per assolir l’objectiu”.

Això sí, demana una mica de sort en el tema de les baixes. Fins i tot va revelar que han caigut el seu segon, Elías Martí, amb un problema a l’isquio, i el doctor, amb una lesió a l’esquena. “Al final hauré de pensar en un tema de bruixeria… Només espero poder recuperar el màxim d’efectius possible per poder afrontar amb més garanties les darreres jornades. Jugadors com Carles Salvador o Sergi Maestre poden aportar la calma necessària en situacions d’aquesta mena. Per això són tan importants”. Dissabte vinent podrien forçar la màquina Moyano i Sergi.

Una de les poques notes positives del partit a Pamplona va ser el debut dels joves Javi Morcillo i Pau Fernàndez. “Demostra el gran nivell del Futbol base del club i per això m’il·lusiona el projecte del Sabadell i ens sentim molt identificats amb aquesta realitat. Penso que podríem fer grans coses si s’aconsegueix la permanència”.

Un any sense cap penal

Finalment, el Sabadell complirà aquest dimarts un any sencer sense un penal a favor. L’últim va ser el 16 d’abril del 2023 en el partit Sabadell-Castellón, a la Nova Creu Alta. Alberto Fernández el va executar en l’1-0. La nefasta ratxa s’hauria pogut trencar precisament a Tajonar en una acció polèmica en la qual Baselga va caure dins de l’àrea després de topar amb el porter local Valencia. La sensació és que el contacte va existir. “He vist les imatges i em sembla un penal clar. Hauríem tingut la possibilitat d’empatar i poc després va arribar el 2-0”, recordava Óscar Cano.