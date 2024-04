A l’aula dels més petits, l’Àngela pregunta als infants quins són els contes que més els agraden. Faran un mural i ho compartiran amb tota l’escola. Uns passadissos més enllà, el Bernat ultima amb els alumnes l’escenografia de l’obra que representaran dimarts vinent. A l’Escola Pia de Sabadell, com a la resta de centres del municipi, ja es respira una flaire de Sant Jordi. El dimarts 23 d’abril es preveu una explosió d’activitats per fomentar la lectura, per promoure mètodes d’aprenentatge diferents o, senzillament, per fer comunitat. “El mateix dia 23, també portarem escriptors a l’escola o, en el cas dels alumnes de batxillerat, sortirem al carrer per fer un reportatge per l’assignatura de Publicitat”, detalla Mireia Vidal, professora de l’Escola Pia, que afegeix que “hi ha feina per preparar-ho, però val molt la pena.”

A l’escola Miquel Martí i Pol, des de principis de trimestre que preparen uns jocs florals, que culminaran amb l’entrega de premis el proper dimarts. “Aprofitem la jornada per crear diferents situacions d’aprenentatge i per gaudir del dia passejant per les parades amb els alumnes”, explica Anna Vàzquez, cap d’estudis de l’escola. De fet, es preveu que una quarantena d’escriptors locals signaran els seus llibres durant el matí (de 10 a 14h) i la tarda (de 16 a 20h) a la plaça del Doctor Robert.

A l’escola Vedruna el Carme aprofitaran la diada per recollir fons pel viatge de final de curs de 4t d’ESO. “Muntarem una paradeta per vendre llibres cedits o petites coses d’artesania”, detalla Albert Merino, director de l’escola.

O a l’escola Ribatallada, per exemple, faran diversos tallers durant tot el dia relacionats amb el Sant Jordi. “Punts de llibre, xapes, fer una rosa o rodolins, entre altres”, explica la professora Marta Barrachina, que afegeix que “a més, a la tarda, es farà un recital poètic per a les famílies amb l’autor que li ha tocat a cada curs”.