La diada de Sant Jordi serveix a les entitats de Sabadell per donar visibilitat a diferents causes. Un dels col·lectius que serà a la fira de roses i llibres és Actuavallès, que afegirà un punt reivindicatiu a la jornada. Els seus membres treballen aquests dies en la sensibilització vers persones amb VIH i en situació de sensellarisme. La campanya d’enguany, “roses amb històries”, oferirà productes acompanyats d’un punt de llibre amb vivències d’usuaris de l’entitat, amb l’objectiu, alhora, de recaptar fons econòmic per a les activitats d’oci terapèutic que es desenvolupen durant l’any.

Entre els relats, hi haurà el testimoniatge de persones com el Jaime Aubeso, el Rodolfo Torres o l’Aleix Ferrer, motors d’una iniciativa que busca trencar tabús amb les seves experiències. “És primordial donar a conèixer aquestes situacions. Des que soc aquí, veig molta gent que ho passa malament i, en general, hi ha molt rebuig per part de la societat”, detecta el Jaime. “Vaig saber que estava infectat de VIH i vaig començar a patir depressions, assetjament a la feina, vaig viure a un cotxe i fins i tot vaig tenir pensaments suïcides. Amb l’ajuda d’Actuavallès, he pogut veure la llum i avui em trobo molt millor”, relata. Per això, remarca, és molt important sentir-se acompanyats, “sense preguntes ni exigències, sentint la màxima confiança de l’entorn”, precisa sobre el tarannà de la proposta.

El Rodolfo, que va arribar a Sabadell procedent del Perú, afegeix un altre ingredient en la complexa conjuntura que els ha acompanyat. “Veus molts problemes que van lligats al sensellarisme, com la fam, el fred o altres riscos que s’experimenten al carrer”, exposa. Ara, diu, desenvolupen els tallers per al 23 d’abril des de la gratitud i l’agraïment. “Aprenem a valorar-nos. Jo em sentia perdut i no sabia cap on anar, però a poc a poc vas veient com les coses milloren”, narra. Per això, avisa, és clau per a ells sentir el suport de la societat sabadellenca en el dia dels llibres i l’amor, però també durant tot l’any. “És una manera d’oblidar el patiment que hem viscut”, argumenta.

En el cas l’Aleix, nascut a Sabadell, també ha viscut al carrer, en cotxes i, fins i tot, en barraques al bosc. Des de la seva perspectiva, anota una tasca pendent en l’àmbit social, al voltant de com es jutja el sensellarisme. “Quan ets allà, és important com et mira la gent. Hi ha comportaments que et fan sentir malament i que haurien de canviar”, ressalta sobre l’estereotip vigent. Els seus són exemples d’una realitat present. Ara, tots ells han entrat en pisos facilitats per Actuavallès. Però encara hi ha feina de conscienciació per entendre un grup que alça la veu per fugir del prejudici.