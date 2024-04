Incendi a una antiga fàbrica ocupada de Covadonga: “Van saltar les alarmes de casa”

Veïns del barri de Covadonga denuncien diversos incidents a la confluència entre la Gran Via i el carrer de Ripoll, i assenyalen que un grup d’individus s’haurien instal·lat a un solar abandonat i haurien provocat problemes de convivència, entre ells, baralles i un incendi que fa uns dies va fer saltar les alarmes dels habitatges més propers.

“Vam sentir algunes explosions i es va calar foc”, exposa la Cristina (nom fictici), una veïna de la zona que feia unes setmanes va decidir reclamar a l’Ajuntament una major presència policial a través d’una instància. L’incendi va esgotar la paciència dels veïns, que reclamaven que la Policia pogués actuar. “És un problema de convivència: quan no són crits i baralles, és brutícia al carrer i, quan no, un incendi”, expressa la Jana, que viu a un habitatge proper a la zona.

L’incendi va quedar en un ensurt: els bombers van actuar ràpidament, i van haver d’enderrocar un dels mur per poder sufocar el foc. Pel que fa als actes d’incivisme, fonts municipals sostenen que hi ha pas de Policia Municipal, però que es reforçarà el patrullatge per evitar incidències.

L’Ajuntament reforça el patrullatge

D’altra banda, l’Ajuntament havia intentat identificar i acompanyar les persones que presuntament hi vivien, després que els veïns ho alertessin, però fins ara no ho havien aconseguit. Després de l’incident, es va poder identificar una persona. “Es faran gestions amb la propietat per veure com es pot actuar”, asseguren fonts municipals. “Des d’aleshores, no hem tornat a patir cap incident”, asseguren fonts veïnals. Així i tot, demanen que es mantingui la presència policial durant les pròximes setmanes per evitar nous episodis com el de fa uns dies.