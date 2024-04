Consulta si ets membre d’una mesa electoral a Castellar

El sorteig de membres de meses electorals a Castellar del Vallès per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc diumenge 12 de maig es va fer el dimarts a la tarda a Ca l’Alberola. En total, 225 persones de la vila han estat escollides com a candidats a formar part de les meses electorals, nou per cadascuna de les 25 meses electorals que es constituiran al municipi.

Pots consultar si t’ha tocat ser a una mesa clicant en aquest enllaç. Des de la data de la notificació, les persones designades membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar les al·legacions, sempre per escrit, davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Membres Mesa Eleccions Parlament Maig 2024 by diaridesabadell on Scribd