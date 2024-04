En quins punts del teu barri aparquen cotxes tot i estar prohibit?

Anualment, el servei de grues de Sabadell -adscrit al servei de trànsit- realitza més de 7.000 actuacions, segons les últimes dades de la memòria policial de la ciutat. Això suposa més d’una vintena de serveis de mitjana cada dia, xifra que s’ha incrementat més d’un 11% en l’últim balanç interanual. Entre les intervencions, la seva presència destaca en accidents, però també actuen en la retirada de vehicles estacionats en guals o de vehicles abandonats.

En els últims anys, la tendència mostra una reducció del volum d’incidències vinculades a la retirada de vehicles per part de la grua. Entre el 2021 i el 2022, per exemple, va caure a la meitat –de 407 intervencions per endur-se un cotxe mal aparcat a 195-.

Amb tot, encara hi ha algunes zones on l’incivisme d’alguns conductors és present. Llocs, com ara voreres o passos de vianants, on està prohibit estacionar el vehicle i que s’acaben omplint cada dia de cotxes parats per qualsevol motiu. Un fet que obre diverses interpretacions, més enllà de la irresponsabilitat individual, com pot ser la necessitat de més aparcament en determinades àrees.

Per això, volem que detecteu quins punts de la ciutat són especialment conflictius en aquest sentit. Hi ha algun carrer del teu barri on sempre hi ha cotxes aparcats i no hi poden ser? Indiqueu-nos el lloc i compartiu amb nosaltres les imatges que tingueu. Podeu fer-ho a través del whatsapp del Diari 682 146 542 o amb un correu electrònic a [email protected].