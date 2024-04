Els secrets del poblat neolític, a la Fundació Bosch i Cardellach

L’arqueòleg i autor sabadellenc Jordi Roig presentarà aquesta tarda a la Fundació Bosch i Cardellach el llibre El poblat neolític de ca l’Estrada – 2 de Canovelles. L’acte serà presentat per Isidre Carner, coordinador de la secció d’història i arqueologia de la Fundació.

Roig va ser l’encarregat de dirigir les excavacions l’any 2017 d’un jaciment que encara no s’ha pogut conèixer completament, i es correspon a un poblat neolític del 4.800-4450 aC, en un estat de “conservació excel·lent, gràcies a continuades torrentades que van segellar-lo, sense alterar ni malmetre’l, malgrat els assentaments romans i medievals, just a 2 metres per sobre”, detalla Roig.

Avui dia, el poblat neolític, integrat per dues cabanes amb solera de pedres, diversos forns i fogars, i d’un sector funerari, s’ha museïtzat als budells de l’escola Els Quatre Vents. “El llibre és un monogràfic d’aquesta troballa, amb l’objectiu de divulgar el patrimoni que tenim. Aquest jaciment és un gran exemple de bona praxi des de l’excavació fins a la seva museïtzació”, assegura l’arqueòleg sabadellenc.