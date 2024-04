Retencions a l’AP-7 i la C-58 per una avaria i un camió bolcat

L’AP-7 registra fins a 11 quilòmetres de retencions entre Mollet del Vallès i Cerdanyola del Vallès en direcció Girona per la retirada d’un camió que ha bolcat a primera hora d’aquest dijous, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La via ha estat tallada en un primer moment i posteriorment s’ha reobert un carril. Una grua ha treballat al lloc per retirar el camió i posteriorment han començat tasques de neteja.

A la C-58 hi ha aturades entre Montcada i Ripollet en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril. També hi ha retencions entre Sant Quirze i Cerdanyola del Vallès i entre Montcada i Barcelona en sentit sud.

També hi ha fins a set quilòmetres de retencions en sentit Tarragona. A més, hi ha sis quilòmetres de cua a la C-60 entre Argentona i la Roca per enllaçar amb l’AP-7 i fins a tres a la C-59 entre Santa Perpètua i Mollet per enllaçar amb la C-17.