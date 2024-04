Demanen millorar l’accés a Can Puiggener: “Quan plou, és un drama”

Una modificació en el recorregut de l’L80 de Transports Urbans de Sabadell (TUS) i la urbanització del camí de terra que connecta Can Puiggener —a tocar del carrer del Puig de la Creu— amb la carretera de Prats de Lluçanès de Torreguitart per tenir un millor accés a peu. Veïns del barri de Can Puiggener reclamen millores estructurals al barri per obrir-ho a la resta de Sabadell i facilitar la connexió a peu o en transport públic.

Un dels punts conflictius que detecten és “l’aïllament” a causa de la seva orografia i proposen salvar el desnivell entre el barri i Torreguitart, construint un camí accessible a l’actual camí de terra. “Molts joves del barri van cada matí a l’institut Agustí Serra i passen pel camí. Quan plou, és un drama”, expressa Ana García, veïna del Llano. Una mesura que, fonts municipals, asseguren que contemplen: “Estem treballant diverses actuacions per millorar la connectivitat del barri“, exposen des de l’Ajuntament de Sabadell.

Els veïns consultats també proposen canvis en el transport públic, especialment pel que fa al recorregut de l’L80. “Hem de sortir del barri per tot. No tenim caixers, no tenim el servei de pediatria ni el CAP…”, exposa Sara Mesonero, veïna del barri i presidenta de la nova associació veïnal de Can Puiggener. I és que els veïns que no tenen vehicle propi poden trigar uns trenta minuts per arribar a peu al servei de pediatria més proper a Can Puiggener, com és el cas de la Hanan Naji.

És per això que proposen que l‘L80 modifiqui el seu recorregut fins arribar a la plaça d’Espanya i després continuar per la Gran Via. “Ens ha de deixar més a prop del CAP”, exposa Pepi Torres, veïna. També posen la lupa en les freqüències: si bé a les hores punta hi ha un reforç, el pas d’autobusos la resta del dia és cada 30 minuts. “Ens reunirem per parlar de recorreguts i freqüències”, asseguren des de l’Ajuntament de Sabadell.

I és que les famílies del barri ja no tenen el servei de pediatria al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència, al barri de la Creu Alta, sinó que s’hi han de desplaçar al barri de la Concòrdia o de Ca n’Oriac. Tampoc tenen caixer: l’oferta del districte 2 es troba únicament a la Creu Alta.