La Crida, sobre l’Ordenança de civisme: “És classista, arbitrària i autoritària”

El ple de Sabadell preveu aprovar definitivament l’Ordenança de civisme el pròxim dilluns, 22 d’abril. La Crida per Sabadell s’hi mostra totalment en contra perquè considera que “és classista, arbitrària i autoritària”. La formació considera que el model a seguir és el de “la mediació, la cooperació i la convivència”, tal com ha defensat el regidor Oriol Rifer des de la sala de premsa de l’Ajuntament, acompanyat de les regidores Anna Lara i Aurora Murillo.

La Crida assegura que és un perill comptar amb una normativa com aquesta perquè “es basa en el càstig i el control social” i “qui en surt perjudicat és qui surt del relat hegemònic del que toca fer”, perquè considera que l’ordenança “vol perpetuar el privilegi dels que ja el tenen”. Rifer acusa el Govern de comprar el relat de la dreta i l’extrema dreta en matèria de seguretat i l’edil advoca perquè “la ciutat hauria de comptar amb la confiança del qui tens al costat”.

Una de les qüestions que genera sorpresa a la Crida per Sabadell és que la normativa “deixa molt espai a moltes ambigüitats”. A la Policia Municipal, diuen, no li dóna moltes eines per resoldre els casos més interpretables, i “li posa la responsabilitat de prendre decisions de forma molt aleatòria moltes vegades”.