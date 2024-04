Segona oportunitat de Mercantil i Sabadell per tancar la permanència a Divisió d’Honor

Els dos sabadellencs de la Divisió d’Honor Juvenil tenen la permanència a tocar. Quan falten tres jornades pel final de la lliga, el CE Mercantil se situa sis punts per sobre del descens i el CE Sabadell, cinc. Una zona vermella que marca el Cornellà, que la setmana passada va guanyar al Constància i, aquesta, afronta un duel directe davant el San Francisco.

Els mercantilistes rebran al Real Zaragoza el diumenge (16:15h) al Joan Murtró. L’equip de Carlos López en té prou amb puntuar i que el Cornellà no ho faci. Fins i tot un empat dels barcelonins a Mallorca els valdria en cas de fer la feina davant els aragonesos a Els Merinals. Una permanència que està molt a prop i que seria històrica per a l’entitat que mai ha estat dues temporades seguides a la Divisió d’Honor des de la seva creació.

Al Centre d’Esports, per la seva banda, només li val el triomf. Els d’Albert Milà visiten la difícil CE Dani Jarque el diumenge (12h) per a enfrontar-se a un Espanyol que vol lluitar fins al final pel primer lloc del grup. El conjunt arlequinat només tancaria la permanència sumant els tres punts sempre que el Cornellà no guanyés. En qualsevol cas, ambdós sabadellencs tindrien dues oportunitats més en les jornades restants de competició.

A la Lliga Elit, el Sabadell ‘B’ visita el Sants

A la Lliga Elit, el filial del CE Sabadell visita la UE Sants el diumenge (12:30h) amb l’objectiu de mantenir la segona plaça d’ascens una setmana més. El rival: un conjunt santsenc que es troba immers en la lluita per evitar el descens. Al duel de la primera volta els arlequinats es van imposar per 2 a 0 a Olímpia. Amb cinc jornades per disputar, els de Conrad Garcia tenen dos punts de marge respecte al Vic que ja sembla l’únic equip capaç de competir pel segon lloc. Els vigatans juguen aquesta jornada al Municipal de Can Rosés de la UE Rubí.