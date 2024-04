Dolços i salats se sumen a la festa de Sant Jordi

Diversos obradors de Sabadell couen aquests dies productes dolços i salats amb motiu de Sant Jordi. Als llibres i a la rosa tradicional s’hi sumen, des de fa anys, el pa de Sant Jordi i, també, altres productes com pastissos, croissants i galetes per saciar el nostre desig després d’una caminada entre parades o, simplement, per pur gaudi d’aquestes delícies.

L’encarregada del Forn Carreras, Anna Carreras, detalla que són productes “per acompanyar els àpats”. Tant el Carreras com el Centenari i Benet Forners, per exemple, fan el pa de Sant Jordi, fet amb nous, sobrassada i formatge. Aquest tipus de pa el va inventar el barceloní Eduard Crespo, forner de la Fleca Blanes, ja fa més de 30 anys, “i cada vegada el coneix més gent”, segons Eva Fernández, del forn Centenari, que entre els diferents establiments que tenen a la ciutat espera vendre entre 600 i 700 unitats d’aquest pa característic del 23 d’abril. Es fa combinant una massa de formatge emmental amb una altra de sobrassada i, tot, embolcallat per una altra massa de nous que el converteix en un pa rodó únic “sense colorants ni res artificial”, precisa la sabadellenca. En coure’s, es configuren les làmines que acaben formant la senyera que es mostra a banda i banda cada llesca.

Al forn Carreras també fan unes galetes de mantega que, segons l’època de l’any, tenen una forma o altra. Per Sant Jordi representen flors, dracs i espases i algunes van cobertes de xocolata.

En el cas del Centenari, als seus aparadors els clients hi trobaran els pastissos de Sant Jordi, que imiten un llibre amb moltes pàgines i una rosa. L’aspecte de llibre s’aconsegueix amb diverses capes fines de pa de pessic, condimentades amb cremes de sara i xocolata i melmelades. Eva Fernández celebra que “cada vegada Sant Jordi arrela més i la gent demana més coses”. En aquests establiments també venen un croissant de mantega que porta una làmina de melmelada de gerds que acaba generant l’aspecte d’una senyera.

Prefereixin dolços o salats, els sabadellencs que ho desitgin podran completar la diada de Sant Jordi amb un llibre, una rosa i alguna delicatessen gastronòmica.

FOTOS: DAVID CHAO I AINA TORRES