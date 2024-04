Intercanvi de llibres, jocs florals o treballs a peu de carrer: el Sant Jordi a les escoles

Cada alumne porta un, dos o tres llibres i se li atorga un tiquet per cada llibre que ha portat. Després poden bescanviar els tiquets per qualsevol llibre que hagi portat un company o companya. És una de les activitats que s’ha replicat a gairebé tots els cursos de l’Escola Sant Nicolau de Sabadell. A més, hi ha hagut concurs de pastissos a l’ESO i de figures de Sant Jordi a l’FP.

La diada de la rosa i el llibre és dia lectiu, però les escoles l’adapten per convertir-lo en una jornada per fomentar la lectura, per promoure mètodes d’aprenentatge diferents o, senzillament, per fer comunitat. Sense perdre el fil de l’assignatura, per exemple, els estudiants de 1r de Batxillerat de l’Escola Pia de Sabadell han sortit al carrer per aprofitar que el centre s’havia convertit en un formiguer per produir els seus reportatges. O els estudiants de primària de l’escola Miquel Martí i Pol han passat el matí passejant pel Centre per parlar amb els paradistes, esbrinar quins són els llibres més populars i xopar-se de l’atmosfera de Sant Jordi.

El clàssic del dia 23 d’abril als centres educatius és el certamen literari. A desenes d’escoles i instituts de Sabadell s’han organitzat uns jocs florals, per fomentar l’escriptura i la lectura. A l’escola Miquel Martí i Pol, per exemple, des de principis de trimestre que preparaven un certamen, que ha culminat amb l’entrega de premis, aquest dimarts. A l’escola Ribatallada hi haurà recitals poètics a la tarda; i mentrestant han invertit el matí a organitzar tallers per aprendre a fer la rosa de Sant Jordi, punts de llibre o a crear els millors rodolins.

El Sant Jordi és també la jornada de la música per excel·lència. Els patis dels Instituts Pau Vila i Arraona, entre altres, s’han convertit en escenaris per on han anat passant interpretacions de violí, guitarra, piano o veu que els alumnes han anat preparant durant les darreres setmanes.

Amb els ulls posats al viatge de fi de curs

El dia de Sant Jordi és també l’oportunitat per als alumnes d’escoles i instituts que tenen el viatge de fi de curs a tocar. Munions de joves amunt i avall venent roses o bé en paradetes venen llibres reciclats o manualitats és també part de la fisonomia de Sant Jordi de Sabadell. A l’escola Vedruna el Carme, per exemple, han organitzat un petit mercat per recollir fons pel viatge de final de curs de 4t d’ESO amb llibres cedits o petits detalls d’artesania.

[Fotos: David Chao]