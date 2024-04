Les obres de la Torre d’en Feu encara no tenen data d’inici

Les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu encara no podran començar i segueixen sense data d’inici. L’Ajuntament no ha pogut adjudicar els treballs i s’haurà de tornar a iniciar el procediment per intentar fer l’adjudicació si alguna empresa opta a fer-los. Aquesta primera licitació tenia un pressupost de 202.000 euros.

La Junta de Govern Local d’aquest passat dilluns va declarar com a desert el procediment de contractació de les obres de reparació i conservació de la torre principal, la capella de la verge de Montserrat, l’elevador d’aigua i un cobert.

Aquestes obres es considera que són les mínimes indispensables per assegurar el futur de l’edifici que, tot ser de l’Ajuntament i estar protegit pel pla de patrimoni, està abandonat i es troba en una situació de degradació evident. La previsió municipal és destinar 2,2 milions d’euros al llarg dels pròxims anys.