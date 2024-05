Inspira Arrels organitza la 2a Festa Internacional de les Tres Cultures a Sabadell

Música, art, ball, gastronomia. Sabadell acull la Festa internacional de les Tres Cultures, una jornada festiva que tindrà lloc dissabte 25 de maig de 10 h a 22 h a la plaça de l’Argub. Comptarà amb 20 artistes i 11 ponents per a commemorar el dia mundial de la diversitat cultural i de l’associacionisme cultural. “S’ha convertit en una necessitat, la de saber conviure en la diversitat i ara més, pel moment tan convuls que s’està vivint a Orient”, exposa la presidenta d’Inspira Arrels, Laura Alcaide.

“La jornada torna a posar en valor la nostra terra com un punt de trobada de diferents cultures, endinsant-nos en la història i el patrimoni cultural que tenim en comú fins a aspectes com l’art, la literatura o la gastronomia”, sosté Alcaide. “Hem canviat l’emplaçament per obrir la festa a Sabadell i a altres ciutats de Barcelona”, exposa.

‘Convivència, racisme i xenofòbia’ serà el títol de la xerrada matinal a mà de Xavier Masllorens en la Haima del té social, seguit del Diàleg Intercultural on representants de les Tres Cultures –cristina, la jueva i la musulmana– compartiran un espai íntim de reflexió.

A l’equador del matí, Pedro Burruezo i Berna Jones faran un Concert Literari al voltant de la novel·la ‘Auto-Sufí-Ciència’, una utopia davant del materialisme de la vida moderna. El migdia s’omplirà de música a la Haima del te social, amb animació musical amb sons vinguts d’Egipte, Magrib, Algèria i Líban. La tarda arrenca amb més concerts d’artistes internacionals d’aquestes cultures, dansa, animació musical del Marroc, contes per la canalla, taller familiar amb introducció històrica d’art mudèjar i poesia.