Així va ser el hackathon a la UAB: més 32 hores seguides fent treballar el cervell

L’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va celebrar el passat cap de setmana la “UAB THE HACK!”, un esdeveniment de hackathon que va reunir estudiants i professionals de diverses disciplines per resoldre a reptes reals proposats per empreses líders com NTT DATA, Ferrocarrils de la Generalitat i Caixa Enginyers. Durant més de 32 hores seguides, els participants van tenir l’oportunitat de demostrar el seu enginy i habilitats tècniques en un ambient d’aprenentatge pràctic i col·laboratiu.

Aquest hackathon suposa una oportunitat única per a estudiants, professionals i apassionats de la tecnologia per col·laborar en reptes que combinen la innovació i la tecnologia pràctica. Així, els participants van treballar acompanyats d’experts de les companyies per desenvolupar solucions que puguin tenir un impacte real en el mercat i en la societat.

L’esdeveniment va reunir estudiants que van imaginar noves possibilitats per convertir-se en projectes reals en molt poc temps. UAB THE HACK!, vol fomentar la creativitat, la col·laboració i l’aprenentatge pràctic, i proporcionar una plataforma per connectar amb empreses i millorar habilitats essencials.

Per a les empreses, és l’oportunitat de descobrir nous talents i promocionar la seva marca, obtenir idees innovadores per abordar els seus reptes reals i una oportunitat única de connectar amb la comunitat universitària i altres empreses.

L’esdeveniment va començar el dissabte 18 de maig a les 9:00 hores i va finalitzar el diumenge a les 12:00 hores. El hackathon va concloure amb la cerimònia de presentació de projectes i entrega de premis als equips més innovadors.