ERC vol municipalitzar el Círcol Republicà Federal si no se n’identifiquen els hereus

El grup municipal d’ERC defensarà al ple de maig –dilluns, 17 h– una moció perquè el Govern creï una comissió que permeti determinar “l’hereu o els hereus legítims” del Círcol Republicà Federal, situat al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre). Actualment, la propietat de l’immoble és de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que el va obtenir “com a conseqüència d’una confiscació del règim franquista”. Per conveni, però, l’edifici està cedit a l’Ajuntament de Sabadell i aquest, al seu torn, el cedeix a diverses entitats culturals: l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Fundació Òpera a Catalunya i l’associació de sèniors Eutime. “Volem que sigui per la ciutat i que es reconeguin els hereus. Que estigui documentat”, afirma el portaveu del grup municipal d’ERC, Gabriel Fernàndez.

Els republicans proposen crear una comissió integrada per polítics, tècnics i, si cal, experts externs, per “determinar la millor estratègia” per esbrinar qui hauria d’haver heredat el Círcol, que fins l’any 1939 era “una associació amb socis identificables, i propietaris, per tant, de l’immoble”. Després de la victòria franquista en la guerra civil, l’edifici va ser confiscat per la Falange, que el va convertir en la delegació provisional del Movimiento i del Frente de Juventudes.

ERC denuncia que aquestes organitzacions van saquejar el Círcol Republicà “i van cometre la barbaritat de desmantellar, trinxar i malvendre a pes, com a paper, els llibres que configuraven una de les biblioteques més importants de la ciutat”.