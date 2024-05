El Sabadell no fa la feina a Lugo i baixa a Segona Federació (3-3)

Harakiri arlequinat i desenllaç cruel. El Sabadell ha consumat el seu descens a Segona Federació en una tarda nefasta. S’ha quedat a un gol després d’un partit per oblidar. Ni la presència de 200 seguidores a l’Anxo Carro ha servit per evitar la desfeta. El gol de Vladys ha igualat l’1-0 inicial, però a la segona part s’ha enfonsat l’equip arlequinat. Quan ja ho tenia tot perdut, dos gols de Baselga i Abde han donat una última espurna d’esperança i fins i tot Baselga i Pau Resta han tingut l’opció d’un miraculós 3-4, però no ha arribat i el Centre d’Esports baixa a la quarta categoria del futbol estatal. El segon pitjor fracàs esportiu de l’entitat.

Óscar Cano ha repetit l’onze de la jornada anterior contra el Ponferradina, amb la presència de Nando i Marru. Abde s’ha quedat inicialment a la banqueta, potser com una bala d’urgència. Tothom sabia els condicionants per assolir la permanència: guanyar era gairebé imprescindible per augmentar a un 90,17% les possibilitats de salvació, esperant una de quatre caramboles possibles. Riazor, Reino de León, Fernando Torres i Municipal de Tarazona -per si calia incloure el conjunt aragonès en algun possible triple o quàdruple empat- eren els altres focus d’atenció.

Màxima intensitat i concentració, aquesta era la premissa. El Sabadell ha sortit bé, dominant la situació, amb determinació. De fet, seves han estat les primeres arribades amb un bon xut de Vladys que el porter Tabuaço ha desviat a córner. Semblava que es complia el guió. El Lugo, en canvi, oferia una imatge molt relaxada. Però, de sobte, una errada defensiva incomprensible -i massa habitual aquesta temporada- ha permès a Aranda entrar tot sol dins de l’àrea i superar Ortolá amb facilitat.

Ha estat un cop dur. Ha trigat uns minuts el Sabadell a refer-se. Fins i tot Ortolá ha hagut d’intervenir per avortar una perillosa rematada de Quintana. Els nervis s’han apoderat dels homes d’Óscar Cano. Tampoc acompanyaven les notícies que arribaven de Fuenlabrada i Lleó. Només era positiva la parcial victòria del Deportivo davant el Real Unión. Calia una reacció. I aquesta ha arribat de la millor manera: amb l’empat. Una pilota a l’espai ha deixat en immillorable posició a Marru, qui després de superar la sortida de Tabuaço ha estavellat la pilota en un defensa sota pals, però el refús l’ha aprofitat Astals per cedir a Vladys i l’ucraïnès ja no ha perdonat. S’ha passat del desencís a l’esperança entre l’afició arlequinada.

El gol ha donat energia al conjunt d’Óscar Cano, que ha protagonitzat dues noves aproximacions a l’àrea local. Un xut de Gualda ha trobat la bona intervenció de Tabuaço. H faltat una mica de precisió en un parell de centrades. Almenys el Sabadell ha recuperat el pols i ha arribat al descans amb possibilitats. A un gol de la permanència si es mantenien tots els resultats.

Desfeta i la reacció arriba tard

En l’inici de la segona meitat, s’ha vist un Sabadell nerviós, molt imprecís. No trobava espais, estava tenallat pels nervis. Óscar Cano ha mogut la banqueta amb la irrupció d’Abde i David Soto. Calia arriscar. El 2-0 del Deportivo al Real Unión acostava la permanència a només un gol. Ha estat a prop Pau Resta en una rematada al segon pal en el minut 68. Massa poc per aspirar a guanyar.

L’esperança era trobar alguna oportunitat per fer l’1-2, però el que ha arribat és la decepció. A la contra, el Lugo ha fet dos gols (un en pròpia porta de Ricard Pujol) en quatre minuts que semblaven sentenciar el descens. En el tram final, a la desesperada, han arribat els gols de Baselga i Abde, però el miracle del 3-4 -l’ha tingut de nou Baselga en una vaselina curta- no s’ha produït. De nou, com va passar a Miranda d’Ebro, el Sabadell ha baixat per un gol. Ara, però, al quart esglaó del futbol espanyol que obligarà a una profunda reflexió en el club i també canvis estructurals molt importats. Una jornada negra.

Tots els jugadors s’han quedat, al final del partit, davant els aficionats, demanant perdó pel descens, rebent entre el suport d’uns i els retrets d’altres. Una escena final plena de tristesa que reflecteix una temporada lamentable i que costarà d’oblidar. Espera un futur ple d’incògnites.

FITXA TÈCNICA

Lugo: Tabuaço; Carlos Julio (Lizancos, m. 70), Bernardo, Morgado, Alberto López, Jozabed, Marro (Roson, m. 61), Fran Mérida (Mario da Costa,m. 61), Nando Quintana (Fuentes, m. 78), Aranda i Antonetti (Cortés, m. 70).

Sabadell: Ortolá; Calavera (Pau Fernández, m. 88), Pau Resta, Sergi Maestre (Manel, m. 79), Ricard Pujol, Gualda, Astals, Marc Domènech, Vladys (Baselga, m. 79), Marru (Abde, m. 62) i Nando (David Soto, m. 62).

Àrbitre: Fernando Román Román (Comitè manxec-lleonès). Grogues: Carlos Julio; Sergi Maestre.

Gols: 1-0, minut 10: Aranda; 1-1, minut 30: Vladys; 2-1, minut 76: Ricard Pujol en pròpia porteria; 3-1, minut 80: Cortés; 3-2, minut 88: Baselga; 3-3, minut 93: Abde.

Incidències: Uns 1.200 espectadors a l’Anxo Carro, amb la presència de més de 200 seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO