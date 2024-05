En metro per anar al banc

[Editorial, 25 de maig del 2024]

Fa 16 anys, l’any 2008, hi havia 221 oficines bancàries a Sabadell. Avui són 41, un 81% menys. Tot ha canviat molt des d’aleshores, abans de la crisi econòmica i financera i de la desaparició de les caixes i les fusions bancàries que ha continuat. El tancament d’oficines ha continuat i s’ha accentuat des de la pandèmia. En els temps actuals, en què tot està al mòbil, la presencialitat s’està perdent, com passa en tants altres sectors. Si no, que li expliquin al comerç sabadellenc de tota la vida. El resultat és el que és: barris com Gràcia, el Poblenou i CanPuiggener no tenen oficines i a sobre no en tenen cap a vora. Si algú vol anar a una oficina, ha de caminar una bona estona, o agafar l’autobús o el metro. Persones grans i amb mobilitat reduïda han de fer una autèntica travessia per fer gestions del dia a dia. I ara l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell només fa que afegir més incertesa. No pot i no ha de prosperar, en clau de ciutat, empresarial i també pensant en els usuaris i treballadors. Què passaria amb les oficines del Banc? Doncs no només eliminaria la marca, com va fer amb la Caixa, sinó que tancaria més oficines encara. El BBVA n’ha abaixat la persiana en el 54% de les sucursals des de la Covid a Sabadell.