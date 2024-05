Batalla de bandes al Calissó: Castellar tindrà el seu propi ‘OT’

Castellar tindrà el seu propi concurs musical. Un talent que se celebrarà durant tot el mes de juny al Calissó, on artistes i grups d’arreu de Catalunya presentaran les seves propostes amb concerts en directe per convèncer el jurat del certamen. Les performances serviran per aconseguir el bitllet per a la gran final, el 20 de juliol, a la Sala Blava.

“A banda de fer poble i obrir-nos a les entitats, un dels objectius és promocionar la música en directe. Tenim l’ambició cultural de convertir-nos en referents de la música en directe, amateur, semiprofessional o professional”, explica sobre la iniciativa Dani Coma, productor i impulsor del projecte.

El format, amb entrada gratuïta, serà una batalla de bandes, amb posades en escena de 45 minuts amb el millor repertori de cada banda. “Aquí serà tot amistós, però hi havia llocs on els grups arribaven fins i tot a tenir un to agressiu damunt l’escenari”, detalla sobre els orígens d’aquest moviment cultural.

Un dels requisits és que el repertori ha de ser propi, de manera que no es podran fer versions. “Volem que hi hagi cançó d’autor. Grups amb temes propis”, exposa el productor musical, convençut de fomentar la música en viu, promocionar bandes de diferents estils i donar suport a l’escena musical del país, servint alhora d’espai de difusió.

Selecció de participants

La proposta ha tingut una gran acollida. “Una setmana abans estava espantat perquè no havíem rebut massa propostes. Però en els últims dies va ser impressionant”, destaca Coma. En aquesta primera edició s’han presentat més d’una trentena de bandes de diferents parts de la geografia catalana. De totes elles, l’organització n’ha seleccionat deu, que ompliran el Calissó els dissabtes del mes de juny durant la fase preliminar.

Només tres de les deu bandes seleccionades arribaran a la gran final que tindrà lloc també a Castellar. Els guanyadors de la primera fase, així com el guanyador de la batalla final, seran escollits per un jurat format per programadors i músics. El repte, explica el gestor de l’espai, és aconseguir la implicació de diferents agrupacions del poble que també es puguin beneficiar de les actuacions posteriorment.

Entre les bandes, n’hi ha dues de Sabadell: Os vigilantes i Retal. A més, també n’hi haurà d’altres punts de la comarca i el país. Seran 3Engine Empire (Badalona), Wild Mamas (Ripollet), Marta Shanti (Barcelona), Mapapi (Girona), Goiat (Baixa Segarra), Lot Estalvi (Girona), Last Hope (Sant Cugat), i Els Mots (Cerdanyola). “Hem intentat situar-nos en un lloc una mica neutre”, exposa Coma sobre els criteris per triar els participants. Els estils de música que ofereixen van de l’Indie Punk al Rock més clàssic passant per sons llatins o folk americà. L’escenari del Calissó ja es prepara per a la batalla.