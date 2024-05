“El secret per arribar als 100 anys com una rosa és beure’s un suc de llimona amb un gra d’all?”. S’ho pregunten els treballadors i les treballadores de l’Escola Pia de Sabadell. És la ‘poció’ que dia sí, dia també, pren Ventura Garcia, que enguany ha celebrat 100 anys. O més ben dit, el senyor Ventura, com és àmpliament conegut a l’escola. Va ser el conserge del centre des de l’any 49 fins al 89. Aquest any ha celebrat la centena; i la comunitat educativa de l’Escola Pia de Sabadell ha organitzat un homenatge per fer-lo bufar les espelmes “com toca”. Dijous passat a la tarda, l’església de l’escola va omplir-se amb més de 200 persones –entre familiars, docents, alumnes i antics treballadors i estudiants– que van voler congratular que el famós extreballador de la Pia ha arribat a les tres xifres.

L’acte va comptar amb la intervenció de Marta Marín, directora de l’escola, de Jordi Fontoba, exdirector, i de Carles Ruiz, director general d’Escola Pia. També d’antics alumnes, que van recordar anècdotes entre passadissos de l’escola, quan el senyor Ventura encara era conserge. L’escola va entregar-li la fitxa original d’entrada a l’escola, que acredita el dia que va començar a treballar al centre. Ara, fa més de 70 anys.

“Un superconserge”

Tothom té bons records, quan parla del pas del senyor Ventura per l’escola. “És un superconserge, tenia una memòria prodigiosa i era sempre el primer a entrar a l’escola i l’últim a marxar”, comenta una professora de l’escola. El senyor Ventura era capaç de memoritzar els noms i cognoms de cada alumne, també els dels seus familiars i, fins i tot, els seus números de telèfon. Fins i tot, quan ja s’havia jubilat seguia exercint alguna tasca, com la gestió de la loteria de Nadal. “Encara recordo quan de sobte estaves fent classe i el senyor Ventura picava a la porta pel tema de la loteria”, afegeix la mateixa docent. “Mai ningú l’ha vist enfadat”, conclou.

[FOTOS: DAVID CHAO]