Lucas Viale, ferm candidat a la direcció esportiva del CE Sabadell

Primer moviment. Lucas Viale s’ha convertit en un ferm candidat a la direcció esportiva del Centre d’Esports Sabadell després de confirmar-se oficialment la desvinculació de Carlos Rosende, Óscar Cano. L’exjugador arlequinat (va jugar en el Sabadell dues temporades, la 15/16 i 16/17) ha exercit de director esportiu al Badalona Futur la passada temporada, però acumula una notable experiència a l’antic Llagostera i posteriorment Costa Brava, on va penjar les botes.

El Centre d’Esports ja ha mantingut els primers contactes amb Lucas Viale. De fet, s’ha produït una reunió en la qual li han transmès els objectius del club i el projecte de futur que seria de tres anys. Viale, de 39 anys, no té contracte amb el Badalona Futur de cara a la pròxima temporada, però ha mantingut un lligam molt fort amb la seva propietat i abans de prendre una decisió hauria de resoldre alguns aspectes. Tot apunta que entre el dimecres i dijous podria donar una resposta a la proposta arlequinada.

També havia sonat el nom de Miguel de Hita, sobretot pel seu passat a la secretaria tècnica del Sabadell, primer com a suport de José Manzanera. Quan semblava que es convertiria en el nou director esportiu, el jun del 2022 el club va decidir prescindir dels seus serveis i es va incorporar al Linares. Actualment, sense equip, no veuria amb mals ulls tornar a la Nova Creu Alta, però sembla complicat. Ara mateix, Lucas Viale és la primera opció del club. El Centre d’Esports voldria comunicar el nom del nou director esportiu aquesta mateixa setmana per començar la planificació i fer els fitxatges d’una plantilla totalment renovada.