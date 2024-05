Catalunya i Panamà empaten a la Nova Creu Alta

Una festa del futbol català. La Nova Creu Alta ha acollit l’amistós internacional entre Catalunya i Panamà on el resultat ha estat el menys important. La tarda ha començat a l’engròs, amb una actuació dels ‘Figaflawas’ quan encara molts aficionats estaven ocupant els seus seients. L’entrada, que en un inici semblava força pobra, s’ha animat amb el pas dels minuts i és que les llargues cues als accessos han endarrerit la presència de públic a les graderies.

La tribuna, el lateral i el gol nord han presentat un gran aspecte, mentre que un grup proper a un centenar de panamenys ha ocupat la zona visitant de l’estadi. En total 5859 espectadors s’han donat cita per presenciar l’enfrontament. S’ha fet una presentació a ‘l’americana’ sobre la gespa amb tots els protagonistes, que després han fet un passadís a Sergio García i Bojan Krkic, els dos màxims golejadors històrics de la selecció catalana.

Gerard López ha posat les seves millors armes d’inici. En un onze amb jugadors com Eric Garcia, Héctor Bellerín, Oriol Romeu, Sergio Gómez o Ferran Jutglà, Catalunya ha començat el partit dominant el joc i tenint la possessió. Passat el minut deu, ha arribat el primer cop. Jutglà, amb una gran vaselina, ha posat el primer de la tarda aprofitant una gran passada en profunditat d’Oscar Mingueza. Ha estat el cop necessari per Panamà que ha despertat. Comandats per l’ex del Girona, Edgar Bárcenas, els de centreamericans han avisat primer amb una rematada de cap de Freddy Góndola que ha salvat Arnau Tenas i, en una jugada pràcticament idèntica, Erick Davis no ha perdonat per empatar el duel al quart d’hora.

S’ha frenat el ritme del joc i els panamenys s’han començat a sentir més còmodes. La major coneixença dels companys també s’ha notat en un tram de control visitant i poques ocasions. I en una transició ràpida, Panamà ha capgirat el marcador. Góndola ha aprofitat una passada a l’espai per superar Tenas amb una gran definició. I fins i tot ha tingut l’1 a 3 el mateix Góndola en una acció que ha salvat Sergio Gómez sota pals.

A la mitja part, carrusel de canvis i debut de Sergi Altimira, que sorprenentment ha jugat com a central dretà. Ha tornat a sortir bé Catalunya que en una pressió en sortida de pilota ha igualat de nou l’enfrontament. Carles Aleñá (un dels pocs que es mantenia des de l’inici) ha posat el 2-2 amb un xut creuat. Després de l’empat, la selecció catalana ha adormit el partit amb major control i domini, però sense generar perill sobre la porteria rival. Únicament Jastin Garcia intentava alguna cosa diferent quan rebia la pilota.

La nota negativa ha estat la substitució de Góndola, un dels grans agitadors del partit, que ha marxat amb signes de dolor a l’espatlla. En una pilotada llarga, el Panamà ha gaudit de la millor ocasió del segon temps amb una rematada massa creuada d’Alfredo Stephens. El final de partit no ha tingut més història i els dos equips han signat la igualada. El trofeu ha estat entregat a la selecció del Panamà per deferència després d’una segona part fluixa. Alguns aficionats han saltat a la gespa després del xiulet final.

FOTOS: LLUÍS FRANCO