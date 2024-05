El CN Sabadell Tennis Taula es queda sense ascens

Aquest cap de setmana, el CN Sabadell de Tennis Taula viatjava fins a Linares per intentar donar la sorpresa. Els nedadors van acabar la temporada regular a Divisió d’Honor al tercer lloc de la taula, assolint la classificació per a les fases d’ascens de forma sorprenent, en ser un nouvingut a la categoria. Al play-off, no obstant això, no va haver-hi marge a la sorpresa.

El tercet, format per Luca Khidasheli, Xavi Casadevall i Alex Bocanegra, va veure’s superar per un fort Dama de Elche (4-1), que va fer valer la seva condició de favorit. El Club Natació assumia que, sense gaires opcions reals d’ascens, es prenien aquestes fases com una experiència per continuar creixent i enfortint el projecte. Als quarts de final, es van acomiadar després que els alacantins no els donessin cap opció.

Únicament Khidasheli va guanyar un enfrontament, que va suposar l’1-1 a la serie. La resta de duels, però, van caure del costat il·licità de forma contundent (3-0). Finalment, l’amfitrió Aqadem Linares i el Santjosep.net-Sant Jordi eivissenc van assolir l’ascens a la màxima categoria nacional del tennis taula en les fases.