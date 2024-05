Més d’una cinquantena de multes a patinets en una setmana

La Policia Municipal de Sabadell i el Servei Català del Trànsit desenvolupen des de la setmana passada una campanya conjunta per intensificar la vigilància dels patinets elèctrics a la ciutat. Els primers dies de controls a Sabadell van acabar amb 52 denúncies per diferents infraccions i conductes incíviques per part dels usuaris.

Les multes s’han posat per circular per la vorera, conduir amb auriculars, no respectar els senyals de trànsit o per anar dues persones en un mateix patinet.

Malgrat que inicialment la campanya havia de finalitzar diumenge passat, està previst que els controls segueixin fins al pròxim diumenge.