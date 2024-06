La Concòrdia celebra la seva festa bianual amb una gran participació

La Concòrdia celebra aquest any la seva festa major, una tradició bianual que arriba amb desenes d’activitats per a tots els públics. Enguany, una festa organitzada per totes les entitats socials i culturals del barri. “Treballem totes les entitats de forma conjunta, som totes part del barri”, sosté Francisco Martínez, president de l’associació de veïns. De la mateixa manera, també apunta que s’ha produït una gran acollida, amb molts voluntaris per a la festa. “Hi ha molt suport per part de comerciants, i estem muntant per primer cop el grup de carnaval, amb una comparsa de 60 persones.

S’han volgut unir 200”, exposa. La festa va començar amb dos actes previs dijous i divendres, vinculat a conferències i xerrades. “La intenció és impulsar la vida cultural que hi ha al barri”, destaca Martínez. Dissabte, el gran acte és la gran revetlla, que estarà precedida per activitats infantils, trobada de puntaires, una cercavila i sopar popular. El diumenge al matí estarà molt orientat a la infància. Pels més menuts s’han organitzat activitats com tallers de pintura, manualitats i jocs infantils.