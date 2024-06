La pluja que hem tingut a Sabadell aquesta primavera ha revifat la vegetació que estava seca des de feia mesos per la manca continuada de precipitacions. I, de retruc, això ha comportat que les empreses de jardineria de la ciutat estiguin tenint més feina aquests dies. Només cal passejar una mica per Sabadell per veure com han revifat zones com la gespa del parc de Catalunya, com estan d’esplèndids els arbres de parcs i jardins i com han rebrotat, en general, la majoria d’espècies.

Bé ho saben a llocs com les jardineries que s’encarreguen de cuidar aquests espais. El coordinador de medi natural de Cipo, Llorenç Ibáñez, explica al Diari que, en l’àmbit privat, “aquest any no té res a veure amb el passat, però tampoc és el de fa tres anys [en què la situació era millor]. Cipo té una part contractada per l’Ajuntament que s’encarrega del rodal, per exemple; però també treballa pel sector privat, amb tasques de gestió de jardins particulars o d’exteriors d’empreses i neteja i desbrossament de solars, parcel·les o naus. Ibáñez confirma que “la gent s’ha despertat ara”, després de les pluges i un cop la flora ha tingut temps de créixer i guanyar terreny. Tant a Cipo com al centre de jardineria L’Alguer, de la Creu Alta, comparteixen que cada vegada més, s’aposta per plantacions d’espècies autòctones que requereixin menys aigua per sobreviure.

El responsable de L’Alguer Jardineria, Xavier Garcia, defensa que “s’ha d’observar la natura, veure què hi ha fora i introduir-ho al jardí. Això és el que ens està funcionant”. El sabadellenc posa en valor la feina feta des de la sequera del 2008, quan “el llop ens va ensenyar les dents” i , des d’aleshores, han investigat quines espècies podien introduir perquè s’adaptessin correctament als espais dels projectes on treballen. En molts casos, els últims anys, han treballat en projectes de reconversió els jardins tradicionals a jardins eixuts, amb espècies de latituds més càlides que requereixen un menor consum d’aigua. Juntament amb sistemes de reg més eficients com el gota a gota.

En els jardins que es fan actualment, “les gespes van a menys perquè cada cop apostem per plantacions més autòctones que requereixin menys aigua”, subratlla Llorenç Ibáñez. Per la seva part, Xavier Garcia es mostra en contra de les gespes pel seu elevat consum d’aigua i critica l’ús de la gespa artificial, de la qual està “totalment en contra”. Opina que està feta de microplàstics que acaben a les depuradores i, alhora, en ser de plàstic, s’escalfen i poden arribar a matar els arbres per excés de calor sobre les arrels en ple estiu.

El relaxament de les restriccions permet obrir l’aixeta

Després de deixar enrere la fase d’emergència per sequera a principis de maig, Sabadell es troba actualment en fase d’excepcionalitat. La regidora d’Espai Públic, Mar Molina, explica que aquest pas “ha permès altres canvis, perquè abans només podíem regar arbrat per supervivència i ara amb el canvi podem fer rec a plantes, arbustos, flors… D’aquesta manera hi ha més possibilitats de mantenir el verd en bon estat dins les restriccions que encara tenim, tenint en compte que arriba la calor”,. Molina afegeix que, a causa d’aquesta situació, el consistori adapta els recursos i equips de jardineria per poder treballar de la millor manera possible.