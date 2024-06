El PSC es postula com la força per frenar l’extrema dreta i demana que la comarca i Sabadell tornin a votar els socialistes a les eleccions del pròxim 9 de juny. “El Vallès Occidental porta ja tres eleccions consecutives sent la força més votada i, per això, nosaltres demanem el vot perquè complim amb la ciutadania des dels municipis, des del Parlament, des del Congrés dels Diputats i des de qualsevol institució, com és el cas ara del Parlament Europeu”, ha destacat Paco Aranda, primer secretari del PSC Vallès Occidental i diputat al Congrés dels Diputats, en un contacte mediàtic a Sabadell aquest dissabte.

Aranda ha fet una crida explícita a concentrar tot el vot progressista en la candidatura socialista, perquè “és l’únic que pot barrar el pas a l’extrema dreta a Europa”.per fer el mateix que VOX-PP va voler fer a Espanya ara fa un any”, ha continuat.

Per la seva banda, la candidata per Barcelona al Parlament Europeu, Laura Ballarín, ha demanat “que ens prenguem molt seriosament aquestes eleccions europees, perquè realment és molt el que està en joc”. En aquest sentit, ha subratllat que “volem més Europa i volem consolidar els canvis que hem aconseguit aquesta legislatura”. ”Volem més Europa per tenir més feminisme, més indústria verda i més transició digital”, ha continuat.

Després de visitar les poblacions de Palau-Solità i Plegamans, Castellar i Barberà del Vallès, ha matisat que “hi ha moltes lleis que ara mateix estan en perill” perquè “tenim una extrema dreta desbocada a tota Europa i una dreta tradicional que li pot obrir les portes al cor d’Europa” i ha aprofitat per recordar que una bona part de les polítiques que ens afecten directament són transposicions de normatives europees. En concret, a Sabadell s’han rebut més de 17 milions d’euros de recuperació ‘Next Generation’ en favor de la transició verda i digital, i de la modernització dels edificis, entre d’altres.