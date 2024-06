Banqueta calenta en el CE Sabadell: Ignasi Senabre té una altra oferta; també apareix Axel Vizuete

Després de la confirmació de Lucas Viale com a nou director esportiu, el següent pas del Centre d’Esports serà l’elecció de l’entrenador per afrontar el retorn a Primera Federació. Gairebé tot apunta al nom d’Ignasi Senabre, però segons han explicat diversos mitjans, tindria una altra oferta damunt la taula. També ha aparegut el nom d’un exjugador arlequinat, Axel Vizuete, com a possible candidat.

Aquesta pròxima setmana sembla decisiva per anunciar el nou inquilí de la banqueta arlequinada. Probablement, l’opció prioritària de Lucas Viale seria la de Ferran Costa, el tècnic que va dirigir el Badalona Futur durant gran part de la passada temporada -sent líder del grup-, fins la seva marxa a l’Andorra, amb el qual no va poder evitar el descens a la Segona Divisió A. Té un any més de contracte amb el club andorrà i si no es trenca l’acord, continuarà a Primera Federació.

Sabadell i… l’Espanyol

També va aparèixer l’opció d’Ángel Viadero, l’entrenador del Lleida Esportiu el curs passat. Un home amb gran experiència, sobretot a Segona Divisió B. De totes maneres, el nom que més ha sonat és el d’Ignasi Senabre, qui ja s’ha acomiadat, a través d’una carta a les xarxes, del seu club les dues últimes temporades, el CE Europa, tot i l’interès del club escapolat per renovar-lo. Va signar l’ascens a Segona Federació i va lluitar pel títol amb l’Hèrcules fins a l’última jornada i ascens directe a Primera Federació. Finalment, va quedar eliminat en el play-off pel Betis Deportivo.

Ignasi Senabre, amb passat al juvenil i filial del Centre d’Esports, és qui té més possibilitats d’asseure’s a la banqueta del Sabadell 24/25, però a les últimes hores s’ha conegut una bona oferta de l’Espanyol per dirigir el filial també a Segona Federació. Cal subratllar que l’exdirector esportiu arlequinat, Jaume Milà, ha estat confirmat com a nou coordinador del futbol Base del club espanyolista i podria convertir-se en el seu gran valedor després de coincidir en el Centre d’Esports.

Vizuete , el ‘tapat’?

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, un altre nom s’ha colat entre les candidatures. Es tracta d’Alex Vizuete, que va militar com a jugador del Centre d’Esports a Segona B durant dues temporades, una de les quals va acabar amb el play-off d’ascens i el robatori a Irun. També va defensar la samarreta del Mallorca, Villanovense, Banyoles, At. Madrid B, Hospitalet, Gramenet, Peralada i Palamós.

Com a entrenador, va iniciar-se en la base del Peralada, fent el salt a categoria amateur en el Banyoles. En la temporada 15/16 va assolir l’ascens a Tercera Divisió amb la UE La Jonquera, pas previ al seu pas al Girona B. Va militar sis anys en el filial gironí, acumulant dos ascensos i, sobretot, en l’activació de joves futbolistes que després han fet el salt al primer equip i s’han consolidat en categories superiors, com és el cas de Carlos Martínez, els exarlequinats Pau Víctor i Álex Sala, Eric Monjonell, Tamon Terrats, Álex González, Arnau Martínez, Óscar Ureña o Biel Farrés, qui també va militar la temporada passada en el conjunt arlequinada sense arribar a debutar.

Va deixar el Girona B la temporada 22/23 i la seva última experiència seria a la Peña Deportiva Santa Eulàlia, rival del Sabadell la pròxima temporada si els balears entren en el seu grup. D’altra banda, Áxel Vizuete va fer una gran relació amb l’exentrenador arlequinat Ramon Moya i no es descarta que pogués fer tàndem amb Vizuete a la banqueta. El tapat? De moment, només sembla una possibilitat més entre la rumorologia d’aquestes jornades. La setmana vinent pot quedar resolt la segona gran incògnita que hauria d’obrir la carpeta de la plantilla 24/25, gairebé nova.