El Sabadell fa oficial el fitxatge de Lucas Viale com a nou director esportiu

Ja és oficial. Com va avançar el Diari de Sabadell, Lucas Viale és l’escollit per a liderar el nou projecte esportiu del Sabadell 24/25 a Segona Federació. Després dels primers contactes, la sintonia entre el club i l’hispanoargentí ha estat absoluta i ha signat un contracte per la temporada 24/25 que podria ampliar-se en funció dels resultats i escenaris. De moment, li tocarà afrontar una autèntica reconstrucció esportiva amb l’objectiu de donar les eines al nou entrenador -probablement Ignasi Senabre- amb l’únic objectiu d’assolir l’ascens.

La seva experiència els últims anys als despatxos del Llagostera Costa Brava primer, i Badalona Futur després ha estat clau en la seva aposta. La passada temporada va incorporar-se a l’atípic projecte de Toni Freixa i va confeccionar una plantilla que va lluitar tota la temporada als llocs de privilegi, sent líder durant un tram important. La marxa del tècnic Ferran Costa a l’Andorra ho va acusar i en el play-off va caure davant l’Orihuela. L’equip jugava a Vic, gairebé sense públic. A la Copa del Rei van quedar eliminats pel Cádiz als penals. Una gran campanya.

Com a jugador, va recórrer un bon grapat d’equips catalans. Al Sabadell va militar dues temporades, la 15/16 i 16/17, a Segona B, oferint un nivell molt regular. També va militar a la Damm, Mallorca, Mataró, Osasuna Promesas, At. Balears, Nàstic i Llagostera, on una lesió va precipitar la seva retirada el 2022, enllaçant amb la seva activitat com a secretari tècnic. Ara, se li presenta una gran oportunitat en el Centre d’Esports, un club el qual també porta al cor per la seva vinculació familiar. La seva parella és la filla de l’expresident del Centre d’Esports i actual president de la Federació Catalana, Joan Soteras.

El següent pas seria l’entrenador. També han aparegut diversos noms a les últimes hores, però tot apunta que Ignasi Senabre guanya la cursa davant altres opcions com Ángel Viadero (Lleida Esportiu) o Ferran Costa (Badalona Futur i Andorra). Senabre, també amb passat arlequinat -va dirigir el juvenil i el filial entre el 2016 i 2016-, ve de dues grans temporades a l’Europa: va pujar a Segona Federació com a campió i el curs passat va lluitar pel títol amb l’Hèrcules fins a l’última jornada. En el play-off es va veure superar pel filial del Real Betis.

La rumorologia no s’atura i en les últimes hores també han aparegut noms de jugadors que podrien vincular-se al futur projecte arlequinat. Es tracta de Lladó (Terrassa), que va militar en el Sabadell B 16/17, Jordi Bas (L’Escala) i Sergio Cortés (Badalona Futur), club del qual han de tornar els cedits Vargas i Jaume Piñol.

“M’ha agradat la seva energia”

En la roda de premsa del president Pau Morilla-Giner, ha destacat “l’energia que ha demostrat el Lucas” en les negociacions: “ha entès molt bé on som i què s’ha de fer”. També ha afegit que “en aquests moments és important l’identitat del Centre d’Esports i ell encaixa en aquest perfil”.