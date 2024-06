Desarticulat un grup dedicat a cultivar marihuana en naus industrials

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una organització dedicada a cultivar marihuana en naus industrials de l’àrea de Barcelona. Les plantacions s’ubicaven a Castellar del Valllès, Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, on es van detenir deu persones presumptament vinculades al grup el 21 de maig. Dos dies després, els Mossos van arrestar dos homes més a la Pineda de Vila-seca (Tarragonès). A tots ells se’ls acusa de delictes contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i de pertànyer a una organització criminal.

Les detencions són fruit d’una investigació iniciada el gener després de descobrir una possible plantació de marihuana en una nau de Castellar del Vallès. La feina dels agents va revelar que hi havia un grup estructurat encarregat del cultiu en aquesta nau i en altres plantacions de la zona de Barcelona. Amb tots aquests indicis, el passat dimarts es van fer les entrades i recerques a les instal·lacions i s’hi van detenir deu homes d’entre 21 i 48 anys. També es van intervenir 1.471 plantes i uns 6.835 euros, segons han informat els Mossos.

La policia catalana també va poder identificar la cúpula de l’organització i els papers que tenia cadascú, des de la coordinació de les naus al lloguer de vehicles i immobles, i descobrir les mesures de seguretat que prenien per eludir ser enxampats, com llogar algunes naus emprant testaferros. La investigació continua oberta i tot i que els dos primers arrestats han passat ja a disposició judicial no es descarten noves detencions.