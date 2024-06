Famílies de l’escola bressol El Vapor Buxeda Nou han emès una carta oberta a la Sindicatura de Greuges de Sabadell sobre “els dèficits” en l’escolarització pública dels 0 als 3 anys. “El comunicat neix en el moment que soc mare i tot allò que m’havien explicat passa a ser real”, detalla Mireia Bou, membre de l’AMPA i mare del centre que ha liderat la queixa. En aquesta carta, firmada per l’AMPA del centre, les famílies lamenten, en primer lloc, que “la demanda és clarament superior a l’oferta”. “Les famílies es troben que no hi ha opcions: o vas a la pública o et veus empès a la privada amb uns preus altíssims”, sosté Bou. Sobre el gruix de preinscripcions, la portaveu de l’AMPA assegura que “encara podria ser més alt”, ja que “sabem que hi ha famílies que directament no la fan perquè el sistema ja et diu que per puntuació ni entraràs a la llista baremada”.

El text també recull qüestions com les ràtios, els recursos o els sous de les mestres que treballen a les escoles bressol, que qualifiquen de “vergonyosos”. “A Europa, les ràtios són de sis o vuit infants per a cada mestre, mentre que aquí són de 13 infants, a I1”, alerta Bou. A la carta, les famílies conclouen la necessitat “d’una aposta per polítiques feministes i d’igualtat i un augment de pressupost” per a aquest servei públic.

Es preveu una actuació d’ofici

La setmana passada el síndic municipal de Greuges, Josep Escartín, va reunir-se amb la portaveu de l’AMPA per abordar aquesta carta oberta. “En aquest moment estem en fase d’estudi per, probablement, obrir una actuació d’ofici i fer una investigació del moment en què es troba tot”, comenta el síndic. Tanmateix, Escartín recorda que “obrir una actuació d’ofici no vol dir que es pressuposi que res està bé o que res està malament”. Malgrat l’estat embrionari del procés, el síndic assegura que aquest tipus de queixa és “recorrent cada any” en setmanes de preinscripcions escolars.

Les mestres ja es van fer veure

El curs passat, diverses escoles bressol de la ciutat ja van mostrar un descontentament generalitzat. Durant una setmana, professionals de les llars d’infant feien una aturada diària de 30 minuts per demanar “la dignificació” d’aquesta etapa educativa dels 0 als 3 anys. La demanda s’emparava sota una reivindicació que havien engegat diversos sindicats de l’educació a tot l’estat, per exigir millores laborals i salarials, principalment.