El festival Balla Vallès doblarà la seva oferta: “Animem tothom a venir”

El Festival de Dansa Castell de Sentmenat Balla Vallès arriba a la tercera edició amb una programació que inclou el doble d’espectacles que l’any passat. El festival se celebrarà el cap de setmana del 14 al 16 de juny i comptarà amb les actuacions de les companyies i grups artístics Víctor & Raúl Pérez Armero, Cia. La Dama, Cia. Roberto G. Alonso, Júlia Godino & Alexa Moya, Ballet de Barcelona, Les Anxovetes, Lali Mateu + Roger Cusidó + La Companyia Minimíssima, Zum Zum Teatre, i Euterpe i Terpsicore.

“És el tercer. Hem anat aprenent i el que volem és fer un festival amb una mostra de dansa d’arrel i dansa contemporània pel públic que li agrada la dansa, però també per apropar-la a nous públics. Tenim la sensació que només passen coses a Barcelona, i no és així. Tenim un país amb un territori ric en cultura”, explica Pep Morella, director i programador del festival, amb voluntat d’aportar el seu granet de sorra.

Organitzat per l’ateneu El Coro de Sentmenat -amb el suport de l’Ajuntament de Sentmenat, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya-, Balla Vallès té com a objectiu esdevenir un punt de trobada de la dansa de creació i l’arrel tradicional amb el ball contemporani. Una mostra amb espectacles de companyies i artistes professionals i amateurs que presenten les seves darreres coreografies en diversos entorns amb encant com el Castell de Sentmenat, el Teatre del Coro i la plaça de la Vila.

Les entrades ja estan a la venda amb diferents formats. “Són preus molt populars. Hi ha abonament pels tres dies que inclou els vuit espectacles i després dos paquets: divendres i dissabte”, apunta Morella, que avança que hi haurà l’espai Era, on es podrà fer un beure mentre es gaudeix de la posta de sol en l’entorn natural. L’indret, al costat del Castell, estarà obert abans i després de l’espectacle Tan a Prop i Les Anxovetes.

L’espectacle Rel i Grapa, de Víctor & Raúl Pérez Armero, obrirà el festival el divendres 14 de juny, en un escenari amb el Castell de Sentmenat de fons. La clausura tindrà lloc al Teatre del Coro el diumenge, amb la representació de Gaia. “Animo tothom que vingui. Amb la mirada i el pensament oberts. Són espectacles curts, que ens faran pensar i reflexionar, gaudint d’un art que no està molt potenciat”, tanca Morella.