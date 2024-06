L’OAR Gràcia femení cau a les semifinals de la Copa Catalana

L’OAR Gràcia femení es va acomiadar de la Copa Catalana a les semifinals després de caure davant el BM La Roca per un ajustat 32-33. L’equip de Carol Carmona, que es plantava a la ‘Final Four’ com a gran candidat per la millor classificació a la lliga, va claudicar davant les del Vallès Oriental en un partit on van anar a contracorrent des de l’inici.

Únicament en el primer parcial van ser les sabadellenques les dominadores (3-2) i és que, ja des dels primers minuts, les roqueroles van portar la iniciativa i el ritme de l’enfrontament. A l’equador de la primera meitat, ja manaven per quatre gols (7-11) i Carmona es va veure obligada a demanar un temps mort per buscar un canvi de dinàmica. No obstant això, el BM La Roca va continuar dominant i va engrandir la distància fins al 16-21 al descans.

Al segon temps, li va costar entrar de nou a les gracienques i les del Vallès Oriental van arribar a marxar de sis gols fins a un 20-26 molt decantat a 20’ pel final. Aleshores va despertar per fi l’OAR, que va començar a apropar-se i amb un parcial de 6-2 va estrènyer el marcador (26-28).

Però La Roca es va tornar a escapar, ja de forma definitiva (29-33) a 3 minuts pel final. Va forçar les seves opcions el conjunt gracienc amb un últim intent de reacció, però el partit va acabar massa ràpid i la remuntada exprés es va quedar a mig camí (32-33). Tot i la derrota, les de Carol Carmona tenen assegurada la seva presència a la Supercopa Catalana com a equip català millor classificat a Plata, juntament amb Granollers, La Roca i Sant Joan Despí.

El masculí s’acomiada als quarts

El masculí, per la seva banda, també va caure a la Copa Catalana, però ho va fer una ronda abans que el femení. L’equip de Pere Ayats va perdre davant l’UE Sarrià als quarts (31-24). Els graciencs, que van dominar fins al descans (14-16), van veure com els barcelonins s’escapaven al segon temps.