Més accidents, però menys greus. Des que l’AP-7 va aixecar les barreres dels peatges, per l’autopista de la mediterrània hi transiten un 40% més de vehicles. Afortunadament, en el primer quadrimestre del 2024, cap persona ha perdut la vida a l’AP-7 ni a la C-58 en el seu pas per Sabadell ni el Vallès Occidental, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

Ara bé, els sinistres amb víctima sí han crescut: a l’AP-7 ara es produeixen un 50% més d’accidents fins a l’abril. També hi ha més sinistres a la C-58, un 44%. El coordinador de Mobilitat i Seguretat de Trànsit, Òscar Llatje, llegeix aquestes dades.

Els accidents a l’AP-7 i la C-58 escalen des de l’any. Fins a l’abril, 84 accidents a l’AP-7 als vallesos. I l’any 2021, van ser 56 en el mateix període. Com interpreta aquestes dades? L’AP-7 s’ha vist afectada per l’alliberament de peatges, la C-58 interactua amb l’autopista i, per tant, també es veu perjudicada. I això ha arribat per quedar-se: hi ha un 40% més de trànsit, el que genera, indiscutiblement, més accidents. I també moltes topades lleus que produeixen més retencions.

No obstant, no són tan greus. De moment, no s’ha notificat morts al volant al pas de l’autopista pel Vallès Occidental i Oriental. Efectivament. Aquests accidents són produïts en gran part per les retencions, el que fa que siguin menys mortals. Hi ha més cotxes, però les velocitats són més reduïdes pel que els accidents no són tan greus.

Parlant de retencions, es preveuen millores amb nou enllaços de l’AP-7 i remodelació de l’enllaç de les vies B-30, C-58 i N-150 i la millora d’un tram de la B-30. Quins punts considera crítics, pel que fa a retencions? L’enllaç a l’alçada del Baricentro entre AP-7 i C-58 no funciona. El nus del Baricentro s’ha vist molt perjudicat per l’alliberament dels peatges. Té una alta demanda, ara encara més a causa de l’alliberament dels peatges, i s’estan buscant solucions infraestructurals. També, en direcció Barcelona, a la connexió de la C-33 amb la C-58 es produeixen retencions importants.

Quin marge d’actuació té el SCT? El SCT pot incidir en fer trams de velocitat variables, limitar accessos i posar barreres a determinades hores, controls… projectes per a laminar el trànsit…i poca cosa més. En alguns punts, necessitem més infraestructures. I això no és competència del SCT.

Un de cada tres accidents amb víctimes es produeixen per distraccions al volant, segons dades de Mossos. S’està treballant amb Intel·ligència Artificial (IA) per a prevenir-ho? La distracció és el més difícil de controlar. Fem campanyes de conscienciació i s’apliquen noves tecnologies per a detectar-les. Ara s’està fent una prova amb càmeres on la IA pot detectar si un conductor, per exemple, està utilitzant el mòbil o va sense cinturó de seguretat. Però estem veient que aquesta tècnica s’ha de perfeccionar, hi ha falsos positius.