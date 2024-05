AP-7 i C-58 al Vallès Occidental: més accidents, menys morts

Cap víctima mortal a les grans vies que recorren Sabadell i el Vallès. En el primer quadrimestre del 2024, cap persona ha mort a l’AP-7 ni a la C-58 en el seu pas per Sabadell ni el Vallès Occidental, segons dades que ha facilitat el Servei Català de Trànsit (SCT) al Diari. Ara bé, els sinistres amb víctima han crescut: l’autopista de la Mediterrània, al seu pas pel Vallès Oriental i Occidental, ha registrat un 50% més d’accidents fins a l’abril, un total de 84.

Però també la C-58 ara és escenari de més accidents amb víctima (+44%), amb 69 sinistres. Amb l’alliberació dels peatges, va caure l’ús de les carreteres secundàries i s’aposta per les vies d’alta capacitat, especialment l’AP-7, una de les principals artèries de la comarca i també per al conjunt de Catalunya. I és que, a més densitat del trànsit, més accidents. I és que, durant el primer any sense peatges a l’AP-7, les retencions a la principal artèria viària de Catalunya, l’AP-7 es va incrementar un 153% els dies laborals. La C-58 viu el mateix fenomen: suporta més trànsit induït pels no peatges.

“L’increment de circulació implica, per se, més risc i probabilitat de patir un accident”, sosté Vicente Sánchez, president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), que reclama a les autoritats més control a les carreteres i sancions a cop de talonari. “Cal que es persegueixin els delinqüents”, exposa.

També el coordinador de Mobilitat del SCT, Òscar Llatje, ha vinculat en nombroses ocasions el nombre d’accidents amb la quantitat de vehicles a les vies: “A més retencions de trànsit, més possibilitat de sinistres, però els accidents no són tan greus perquè les velocitats són més baixes”, exposava en una entrevista al Diari. En aquest sentit, també sosté que la velocitat no és sempre la causa dels accidents, però les conseqüències de les topades són més greus a més velocitat.

Una mirada al global

Pel que fa a les víctimes, en els primers mesos de l’any hi ha hagut 126 ferits lleus a l’AP-7 al tram dels vallesos i 2 ferits greus en el primer quadrimestre de 2024, un 28,3% més que l’any 2021, segons el SCT. I a la C-58, un total de 95 ferits lleus i tres ferits greus fins a l’abril de 2024, un 63,3% més que l’any 2021.

Les xifres de víctimes mortals, però, van a la baixa a tot el tram de l’autopista des de la gratuïtat dels peatges: durant els primers quatre mesos del 2019 s’havien produït tres víctimes mortals, el 2022, 10 morts, el 2023, tres i, enguany, s’ha hagut de lamentar la mort d’una persona. Si mirem el global de l’any, l’autopista de la Mediterrània el 2023 es va saldar amb 12 morts, convertint-se en la carretera que acumula més sinistres mortals del 2023 a Catalunya, tot i que es registrava la meitat de morts (23) en comparació a l’any anterior.

Els accidents mortals es reparteixen aproximadament al 50% entre els dies feiners i els caps de setmana, amb la diferència que al cap de setmana es concentren en dos dies i mig. La majoria de persones mortes en accident de trànsit han perdut la vida entre la tarda del divendres i el diumenge, o en festiu. Els diumenges, a més, són el dia més funest de la setmana.

Al global de les carreteres catalanes hi ha hagut una reducció del 31,5% de víctimes mortals respecte a l’any passat i d’un 35% respecte al mateix període del 2019. Aquests primers quatre mesos, la reducció de víctimes mortals en col·lectius vulnerables és del 38% respecte al 2023 i una reducció del 40% respecte al 2019: es manté una contenció de la sinistralitat de motoristes.

Atenció a les distraccions

La distracció és la causa més habitual i la causa que més reporten policies municipals a les vies urbanes i Mossos d’Esquadra a vies interurbanes. I només un petit percentatge d’accidents és causat per conductes incíviques o conducció temerària.“En tres segons podem provocar un accident”, explicava al Diari recentment la inspectora Elena Martínez, de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra.

El 33% dels accidents amb víctimes es produeixen per distraccions al volant, segons dades facilitades per la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos. I l’ús del telèfon mòbil o altres aparells electrònics és la infracció més recurrent de les distraccions. I és que a la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN), on forma part Sabadell, es van denunciar 2.700 conductors l’any 2023 només per conduir amb el telèfon mòbil. Una dada menor a la que es va registrar abans de la pandèmia, amb 3.400 multes.

“La persecució d’aquestes imprudències ha de ser contundent. Cal sancionar per a prevenir i pacificar la conducció”, exposa Sánchez, que recorda que és una de les grans peticions de l’associació. Des de l’entitat reclamen un esforç més gran de l’administració per a perseguir aquestes conductes: més agents de Trànsit, més controls per evitar distraccions, més radars sense senyalitzar i contundència a l’hora de sancionar.

“La multa funciona. No s’ha de tenir consideració amb qui actua malament”, reclama el president de PAT. Des de l’entitat defensen que, si hi ha persecució, els conductors “s’ho pensen dos cops”. Els radars han aconseguit reduir entre un 60% i un 70% en cinc anys els accidents greus del tram on s’instal·la, segons un estudi del SCT. Aquests radars poden estar ubicats en trípodes, dins un cotxe patrulla, en armaris en línia o en un helicòpter de trànsit. Fins i tot s’estan fent proves en drons.

Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) organitzen habitualment campanyes per a prevenir les distraccions. I ho fan uniformats, la secreta, amb drons, en helicòpter o amb controls estàtics. A escala normativa, el reglament general de circulació ho sanciona. L’article 18 multa imprudències com ara fumar, maquillar-se, menjar o beure al volant. És més greu l’ús del telèfon mòbil en moviment o al semàfor que, a més d’estar sancionada amb una multa de 200 euros, també implica la pèrdua de punts del carnet de conduir, fins a 6 punts i, en els casos més lleus, tres punts.