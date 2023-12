Es consolida la disminució de la sinistralitat mortal a l’AP-7

Les morts per accident de trànsit i la sinistralitat a les carreteres catalanes s’han reduït un 17% i un 18% respectivament en relació amb l’any 2019. Fins el 30 de novembre, han mort 139 persones en 126 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 150 ciutadans en 136 sinistres mortals, el que suposa una reducció del 7% en el nombre de morts i del 7,5% en el de sinistres mortals. Pel que fa als ferits de gravetat, se n’han registrat 699, un 3% menys respecte al mateix període de 2019, però un 11% més en comparació amb el 2022. A més, s’ha consolidat la disminució de la sinistralitat mortal a l’AP-7, amb 13 víctimes, la meitat que l’any passat.

Si entrem a analitzar la principal via que connecta la comarca amb la resta del país, trobem que a l’AP-7 hi ha hagut tretze morts en aquest període, sent la carretera que ha acumulat més sinistres mortals el 2023. Tot i així, s’ha consolidat la reducció de les víctimes mortals d’aquesta via respecte l’any passat, atès que se n’han registrat gairebé la meitat (23 el 2022). A la via vallesana, també hi ha hagut una reducció respecte al 2019, abans de l’alliberament dels peatges, quan hi van haver quinze víctimes mortals.

17 víctimes mortals l’any passat

Observant la sinistralitat per demarcacions, a la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 58 víctimes mortals, sis menys que l’any passat i quinze menys que el 2019. L’any passat, al Vallès Occidental van morir 17 persones en 14 accidents a les carreteres de la comarca.

Des que ha començat l’any, les comarques amb més víctimes mortals han estat el Vallès Oriental, amb dotze morts, el Baix Llobregat, amb deu i el Bages, amb nou. També convé destacar que a Barcelona han mort la meitat dels motoristes (26 dels 51) i que nou dels dotze vianants també han perdut la vida en aquesta demarcació.