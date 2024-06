La fabricació sostenible per a la indústria, al Fòrum de Tecnologies i Innovació

El Fòrum de Tecnologies i Innovació ja es prepara per a la seva onzena edició. El pròxim 19 de juny, al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, se celebrarà una nova jornada, que enguany tindrà una temàtica centrada en l’Ecodisseny i fabricació sostenible: oportunitats per a la indústria.

Aquest esdeveniment neix amb la missió d’impulsar la transferència tecnològica i el networking a través d’una trobada en la qual estan convidades empreses, persones emprenedores, centres tecnològics, grups de recerca d’universitats, agents socioeconòmics, etc.

A l’edició d’enguany, la conferència de la jornada comptarà amb la presència de Maite Ardèvol, líder de l’equip de Sostenibilitat d’ACCIÓ per parlar sobre “línies de finançament i subvencions”, i de la taula rodona amb Carles Gasol, director de desenvolupament de negoci d’Inèdit, Nacho de Juan-Creix, director d’Innovació de Plat Institute, i Sònia Llorens, coordinadora d’Estratègia de sostenibilitat d’IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias). La taula rodona estarà moderada per Encarna Ruiz, directora de Create_LAB d’ESDi.