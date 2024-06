Després de mesos d’incertesa per la sequera, els sabadellencs es podran refrescar aquest estiu al llarg dels pròxims mesos. La temporada d’estiu de les piscines municipals de Sabadell començarà abans que altres anys. L’Ajuntament avança l’obertura d’aquests equipaments per donar resposta a les elevades temperatures que, amb motiu del canvi climàtic, cada cop arriben més aviat.

La temporada s’inicia aquest divendres, 7 de juny, amb l’entrada en funcionament de les Piscines d’Olímpia i Cal Marcet, que estaran obertes fins a l’11 de setembre. La Bassa obrirà portes el 14 de juny fins a l’1 de setembre. Sabadell Sud (Campoamor) també obrirà el 14 de juny i tancarà dilluns 9 de setembre. Finalment, la Piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac) obrirà al públic l’1 de juliol, quan finalitzin les obres d’adequació i millora que s’hi estan fent i romandrà oberta fins al 9 de setembre. Tots els equipaments funcionaran de dilluns a diumenge de 10 a 19.30 h.

Manteniment i estalvi de l’aigua

Pel que fa al manteniment de les piscines i atenent l’actual situació de sequera, l’Ajuntament ha vetllat per mantenir l’aigua dels equipaments i així evitar haver de buidar-les i tornar-les a omplir. A les piscines d’Olímpia, Cal Marcet i del Sud (Campoamor) s’ha pogut conservar l’aigua durant tot l’any amb un tractament de manteniment. A La Bassa per la seva dimensió, s’ha aplicat un sistema de filtratge i de neteja del vas amb robots especialitzats, que ha permès recuperar l’aigua i fer-ne un aprofitament del 80%. La piscina de Ca n’Oriac és l’única que s’ha buidat pels treballs que s’hi estan realitzant.

Remodelació de la piscina de Ca n’Oriac

A la Piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac), s’ha executat l’última fase de la remodelació prevista. Les obres han permès renovar el sistema desbordant i de les platges de les dues piscines del recinte, resoldre els aspectes derivats de les diferències de nivell entre piscines i entre platges pavimentades i de gespa, com també reparar la piscina petita.

A la zona d’estada i per primera vegada a una piscina municipal a Sabadell, s’ha col·locat gespa artificial. Aquesta gespa, d’última generació, està preparada per al confort dels usuaris i no necessita cap mena de reg, estalviant així aigua en el seu manteniment. D’altra banda, també s’han millorat els espais d’ombra de l’equipament, amb la incorporació de nou arbrat i zones amb para-sols.

La inversió en aquesta darrera fase de remodelació de la piscina ha estat de 521.000 euros i conclou el que ha estat una reforma total de l’equipament executada en diferents fases els darrers tres anys i que ha inclòs la nova la sala de tractament de l’aigua i reparar l’enfonsament del col·lector de la xarxa que passa sota la piscina. Les actuacions han suposat un total d’1.750.000 euros.

Carnets i abonaments també per Internet

Una de les novetats de la temporada és que enguany, a més de les entrades ordinàries, la ciutadania podrà sol·licitar també per Internet els carnets i abonaments de temporada. Es podrà fer durant tot l’estiu i es recomana fer-ne la sol·licitud de forma telemàtica, tot i que també es podrà realitzar presencialment.

La sol·licitud, reserva i compra d’entrades i abonaments es pot fer al web d’esports de l’Ajuntament, on figura tota la informació relativa al tràmit i les diferents modalitats. En tots els casos es manté també la venda presencial.

Les visites d’esplais, casals i escoles en nombre superior a 20 persones s’haurien de concertar amb 15 dies d’antelació.

Línia d’autobús a La Bassa

Per tal d’afavorir la mobilitat a La Bassa i l’ús del transport públic, un any més entra en servei la línia d’autobús urbà L15/F15. Durant el període d’obertura de l’equipament, la línia d’autobús funcionarà de dilluns a diumenge amb una freqüència de 30 minuts, de 8.45 del matí a 20.15 h del vespre. L’L15/F15 connecta La Bassa amb el centre de Sabadell i, en conseqüència, les estacions Sabadell Plaça Major dels Ferrocarrils de la Generalitat, l’estació d’autobusos de la Plaça de Clara Campoamor i la de Rodalies R4 Sabadell Centre.

Cursos de natació i activitats físiques

Les piscines municipals inclouen una oferta d’activitats aquàtiques a l’estiu, ja sigui per aprendre a nedar, per fer perfeccionament o gimnàstica a l’aigua. D’aquesta manera, persones de totes les edats poden gaudir tant de la natació com de les propostes aquàtiques recreatives. Aquest estiu s’ofereixen un total de 324 places.