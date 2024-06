El primer repte de la Selectivitat 2024, el famós examen de Llengua Castellana i Literatura, s’ha superat amb un èxit generalitzat a Sabadell. O almenys així ho auguraven les cares dels grupets d’estudiants que anaven sortint del Campus de la UAB de Sabadell. A alguns els ha sobrat mitja hora de rellotge i a les deu del matí ja sortien, fent saltirons d’alegria o amb els apunts del proper examen, per no perdre passada. “N’he fallat una, però he sortit amb bones ‘vibres'”, comentava la Mireia. “Calculo un 8”, ha afegit la seva companya, la Mariona.

Amb tot, la plaça de davant la facultat s’ha omplert d’estudiants dels diferents instituts de Sabadell, organitzats en grupets, que comentaven la jugada. “A la tercera pregunta crec que m’he equivocat”. “Penso que trauré un set”. “Com ha anat?!”. Els més flegmàtics, amb una cigarreta a la mà; els més desassossegats, fullejant els apunts del següent examen, el de Llengua Estrangera. I d’altres que anaven mirant de reüll les finestres de les aules i enviaven forces als companys que encara feien l’un contra un amb l’examen.

La Núria, la Maria i la Carla, companyes de l’IES Vallès, també han apuntat que “aquest any s’han portat bé”. Pensaven que s’hauria d’estudiar molt més, admetien. Les tres s’han posat d’acord en el fet que l’opció A era la via més fàcil. De fet, aquest periodista s’ha entretingut una estona a preguntar a més d’una desena d’estudiants; i tots asseguren que s’han llançat de cap a l’opció A. “Per què? Doncs perquè les preguntes del llibre eren més fàcils i sortia el text argumentatiu”, detallava la Paula, estudiant de l’escola Sagrada Família. En aquesta versió de l’examen, s’abordava el llibre La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón. “De fet, ni m’he llegit l’opció B”, ha reconegut la sabadellenca, entre somriures amb les amigues.

Dues estudiants posaven en comú les respostes: “Què has contestat a la primera pregunta de la lectura?”. Mala tàctica després d’una prova; i encara més perillosa si encara te’n queden unes quantes més per davant. “Crec que no hem posat el mateix”, li ha contestat amb un riure nerviós a l’amiga, que li ha respost: “És igual, canviem de tema!”. Alea iacta est.

Cal dir que l’examen de castellà té fama de benèvol. Suposo que perquè és el primer. Tot i que sempre deixa anar alguna pregunta que s’acaba convertint en viral a les xarxes. Si fa uns anys la qüestió de la catàfora va agafar d’imprevist a molts estudiants; enguany la pedra a la sabata ha estat la pregunta del “par mínimo”. Els futurs universitaris havien de detallar si es tractava d’un camp semàntic o d’un text argumentatiu. La majoria han tirat la moneda: 50% de probabilitats d’equivocar-se i 50% de probabilitats de fer-la bé.

