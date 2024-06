La reforma de la Policia Municipal ja té projecte

La recepció de la comissaria de la Policia Municipal estarà reformada en els pròxims mesos. La Junta de Govern Local va aprovar ahir la contractació de les obres per valor de gairebé 364.000 euros, de manera que ara s’iniciarà el període de licitació i adjudicació, que duraran diverses setmanes, abans no comencin els treballs.

El projecte té com a finalitat modernitzar les instal·lacions i afavorir la privacitat de la ciutadania. Es preveu enderrocar la divisió actual i el fals sostre de la planta baixa de l’edifici per distribuir de nou tots els espais. També es renovaran les instal·lacions elèctriques i de climatització. Les zones d’atenció estaran diferenciades, amb una zona d’atestats i una altra destinada exclusivament als agents.

L’objectiu de la reforma, segons el Govern, és posar al dia l’àrea d’oficines, incrementar la seguretat de la comissaria i la privacitat de les persones que s’adrecen a la Policia Municipal per realitzar alguna gestió.

Reforma del magatzem

La reforma de la planta baixa de l’edifici de la comissaria de Can Marcet forma part d’un pla de millores al cos. A part d’aquestes obres, n’hi ha unes altres que, administrativament, van més avançades. Són les d’adequació del magatzem del semisoterrani de l’edifici, adjudicades recentment, i que tenen un pressupost d’uns 283.000 euros. El magatzem tindrà una superfície de 260,26 metres quadrats distribuïts en un accés, un distribuïdor, un vestíbul independent i tres locals d’emmagatzematge. Segons el consistori, la intervenció ha de millorar notablement l’espai com també les condicions dels professionals que hagin de fer servir aquest magatzem.

Tant la millora de la recepció com del magatzem es fan amb l’objectiu de millorar l’atenció que presta el cos policial a la ciutadania, però també per donar resposta a les demandes dels agents i a les necessitats d’aquesta feina.

Tant la reforma de la recepció com el magatzem es fan amb el nou intendent major del cos, Daniel Corral, al capdavant de la institució. Corral va rellevar Joan Antoni Quesada, que feia set anys que estava en el càrrec. La Policia Municipal es troba en un moment en què preveu créixer amb 15 agents nous que s’han d’incorporar al cos durant aquest any. Amb l’entrada d’aquests 15 agents, la Policia Municipal de Sabadell en tindrà 259 (244 actualment). En una entrevista amb el Diari, Corral va assenyalar que calen més professionals per atendre el volum de trucades que rep la policia, que afirma que s’incrementen un 5% any rere any. L’intendent major també contempla incorporar 15 agents més durant l’any 2025 per arribar a tenir-ne 274.