Així funcionaran els Consells de Districte: dia i hora per poder-hi dir la teva

El nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell redefineix els Consells de Districte. Aquests òrgans vehicularan les queixes i propostes dels set districtes de la ciutat i s’hi podrà participar tant a títol individual com en representació d’una entitat.

Ara, el consistori ha publicat el calendari de reunions previstes, les primeres que es faran per activar els Consells de Districte –pràcticament quan fa un any del nou mandat, el segon, de l’alcaldessa Marta Farrés, i amb la regidora Sonia Sada al capdavant d’aquesta àrea. Segons l’Ajuntament, el resultat d’aquestes trobades ha de permetre “realitzar un estudi per detectar les principals necessitats a cada districte, les entitats i agents potencials a participar i elaborar una proposta d’organització dels nous Consells”.

Per participar en alguna de les reunions cal inscriure’s omplint un formulari del web municipal de Participació Ciutadana, en aquest enllaç. El calendari previst de les sessions de treball, per odre de districtes –no cronològic– és aquest: